Sono arrivati ufficialmente i primi caldi della stagione e il nostro organismo deve abituarsi al cambio di temperature. Per le persone che soffrono di insonnia è probabilmente uno dei periodi più difficili dell’anno. Per nostra fortuna la ricerca medico-scientifica ha fatto moltissimi passi avanti e oggi ci mette a disposizione gadget tecnologici che aiutano a dormire meglio. Oppure tecniche di respirazione e rilassamento utili per ritrovare l’equilibrio necessario prima di andare a letto. Le ultime novità in questo campo abbinano tecnologia e studi scientifici. E sembra incredibile ma una semplice app potrebbe diventare una preziosissima alleata contro i disturbi del sonno. Vediamo di cosa si tratta e perché potrebbe rivelarsi davvero molto utile.

Cos’è la TCCi e come funziona

Dormire è fondamentale a ogni età per avere un cervello sempre attivo e per ridurre il rischio di patologie come l’Alzheimer. Ma purtroppo non è sempre facile. Per questo motivo realtà come l’European Sleep Research Society e l’omologa American Academy of Sleep Medicine lavorano quotidianamente all’elaborazione di protocolli per combattere l’insonnia.

Uno dei più recenti e interessanti è il famoso TCCi. Ovvero una serie di tecniche basate su terapia e analisi che mirano a monitorare il sonno e a migliorare la qualità del riposo.

E recentemente questo protocollo ha trovato spazio all’interno di innovative app per smartphone sempre più consigliate per chi soffre di insonnia. È il momento di scoprire quali sono e come funzionano.

Sembra incredibile ma una semplice app potrebbe aiutarci a risolvere il problema dell’insonnia e del sonno agitato

L’app più famosa che porta il protocollo TCCi sugli schermi dei nostri smartphone si chiama Sleepio. Altre dal funzionamento analogo sono SHUTi e Sleepstation.

Tutte e 3 sono basate su intelligenze artificiali estremamente avanzate che in base ai dati del nostro sonno riescono a elaborare terapie personalizzate. Terapie che ovviamente andranno messe in pratica soltanto dopo aver consultato il proprio medico ma che potrebbero rappresentare un buono spunto per migliorare il riposo.

Sleepio, in particolare, offre una serie di funzionalità avanzate molto interessanti. Una volta installata presenterà una tabella personalizzata lunga un mese e mezzo comprensiva di test del riposo e analisi delle fasi del sonno.

A queste accompagnerà una serie di lezioni di carattere psicologico-cognitivo che possono essere una buona base per l’auto-consapevolezza.

Ultima funzionalità interessante è quella della base dati messa a disposizione degli utenti. Chi scarica Sleepio e si iscrive potrà confrontarsi con una numerosa community fatta di persone con gli stessi problemi di insonnia. In più avrà sempre a disposizione la possibilità di consultare le ultime ricerche scientifiche relative al sonno e ai suoi disturbi.

