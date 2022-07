L’ultimo anno non è stato dei più brillanti per Tamburi Investment Partners. Le probabili prospettive di medio termine

Se negli ultimi 5 anni il titolo ha sempre fatto meglio del settore di riferimento, l’ultimo anno non è stato dei più brillanti per Tamburi Investment Partners. Titoli come Equita Group e Directa Sim hanno avuto un rendimento positivo, mentre le azioni in esame hanno avuto un rendimento negativo di circa il 12%.

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista e non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta all’obiettivo più probabile in area 6,43 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello in chiusura, in settimana potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione ribassista il cui obiettivo è in area 3,58 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,73 euro.

I rialzisti, allo stato attuale, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 7,83 euro. In questo caso i probabili obiettivi rialzisti potrebbero andare a collocarsi sui livelli individuati dalle linee tratteggiate rosse.

La valutazione di Tamburi Investment Partners

Da questo punto di vista la situazione del titolo non è molto confortante. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le azioni risultano essere sopravvalutate.

Le notizie positive arrivano dal fatto che i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda, infatti, è particolarmente redditizia. Inoltre, negli ultimi 4 mesi, la società ha goduto di forti correzioni degli utili, che sono stati recentemente rivisti al rialzo in proporzioni significative.

La società, poi, ha una situazione finanziaria debole con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Infine, con un rapporto prezzo/utili previsto di 34 e 34 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio. Prezzo che esprime una sottovalutazione del 65% circa.

L’ultimo anno non è stato dei più brillanti per Tamburi Investment Partners: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 1 luglio a 7,31 euro, in ribasso dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

