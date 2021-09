Ma quanti CD abbiamo comprato durante tutti questi anni? Quelli del nostro cantante preferito sicuramente. Quelli vuoti per inserire la nostra playlist, magari per un viaggio in auto. Sarà capitato a qualcuno. Il CD è il simbolo di quel cambiamento evolutivo partito dal disco in vinile, passato dal floppy disk per poi finire al CD, appunto.

Ma come tutte le cose che cambiano, tramonterà anche l’era del CD. A parte qualcuno, ormai si è soliti acquistare gli album online attraverso delle piattaforme digitali apposite. Ma la possibilità di ascoltare tutta la musica che vogliamo ci è concessa da Youtube. Insomma, sempre meno persone continuano ad acquistare i CD. E magari a casa ci ritroviamo quelli vecchi che ormai non ascoltiamo più o dei “nuovi” mai usati.

Ecco perché non ci saranno mai più CD vecchi buttati grazie a queste idee fantastiche di riciclo creativo.

Le idee per trasformare questo oggetto in qualcosa di unico

Perché buttare i CD se possiamo usarli per creare qualcosa di unico? Il riciclo creativo serve proprio a questo. E allora vediamo le splendide idee per riciclare i CD e apportare delle bellissime modifiche alla casa.

La prima idea è quella del rinnovamento di un tavolino. La cosa bella è che possiamo dare la forma che vogliamo. Se tagliamo il CD a piccoli pezzi, tutti uguali, il tavolino sembrerà il classico lampadario stroboscopico delle discoteche. Se tagliamo i pezzi più grandi e di diversa dimensione e forma, il tavolino sarà più originale e bello da vedere. Non solo sul tavolino, ma è possibile attaccare i pezzi del CD anche sulle scatole e sui portagioie. Si possono creare anche dei regali personalizzati con i pezzi del CD così da fare una dolce sorpresa ad una persona cara. I pezzi dovranno essere incollati tramite la colla a caldo.

La seconda idea è quella della creazione di una lampada da posizionare vicino al letto oppure in giardino. Questa volta non tagliamo il CD poiché ci serve integro. Piuttosto ci serviranno delle biglie o delle decorazioni che si usano per i centri tavola. Attacchiamo con la colla a caldo le biglie a cerchio sopra il CD. Continuiamo ad attaccare le biglie una sopra l’altra. Inseriamo una lampadina a LED e a pile attraverso il foro centrale del CD e attacchiamo alla parete.

La terza idea è quella della creazione del piattino per la tazza da tè o da caffè. Con una colla abbastanza resistente attacchiamo i chicchi di caffè cercando di dare volume.

Come abbiamo visto, con i CD si possono fare davvero tante cose, bastano semplicemente fantasia e creatività. Queste sono solo alcune delle cose che si possono realizzare attraverso il riciclo creativo dei CD. Si possono creare anche nuovi specchi usando la stessa tecnica ma anche un raffinato ferma-tenda.