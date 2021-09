Oggi il nostro Ufficio Studi analizza Apple, Microsoft e Verizon Communications, sono 3 titoli a Wall Street che potrebbero continuare a scendere nella settimana del 13 settembre.

La probabilità di assistere a ribassi fra settembre e ottobre è sempre più elevata rispetto agli altri mesi dell’anno. Il pattern che si è formato nella scorsa settimana sembra avvalorare l’inizio di un ribasso ma come al solito si procederà per step senza dare nulla per scontato.

Quali sono i livelli sugli indici azionari americani che invece archivieranno questa ipotesi?

Dow Jones

Inversione rialzista con una chiusura settimanale superiore a 35.374.

Nasdaq C.

Inversione rialzista con una chiusura settimanale superiore a 15.404.

S&P 500

Inversione rialzista con una chiusura settimanale superiore a 4.536.

3 titoli a Wall Street che potrebbero continuare scendere nella settimana del 13 settembre

Apple, ultimo prezzo a 148,97. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 157,26, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 141/137. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 155,48. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 120 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 163,29.

Microsoft (NASDAQ:MSFT), ultimo prezzo a 295,71. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 305,84, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 284,13/273,35. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 302,14. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 380 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 328,65.

Verizon Communications, ultimo prezzo a 54,23. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 55,50, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 48,84. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 54,87. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 150 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 60,52.