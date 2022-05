Non tutta la verdura che mettiamo nell’orto o in vaso in balcone è così difficile da coltivare. Ci sono specie adatte anche a chi non ha il pollice verde e il raccolto sembra essere un obiettivo abbastanza facile. Mettere in tavola ciò che abbiamo prodotto riempie di gioia e soddisfazione e soprattutto siamo sicuri che non ci siano pesticidi o sostanze chimiche.

Il cetriolo rientra in questa categoria, perché sembra essere una pianta piuttosto semplice da far crescere. Quest’ortaggio di origine indiana si sviluppa come un rampicante, o comunque ha un portamento strisciante, come ad esempio il melone. Spesso, perciò, necessita di tutori per espandersi al meglio. Ama assolutamente il clima estivo, mentre non resiste a temperature invernali e gelide. Necessita di terreno umido e innaffiature costanti, anche per ottenere frutti più dolci.

L’ortaggio fresco e saziante fonte di antiossidanti, fibre e nutrienti che favorirebbe la salute dell’intestino e delle ossa

I frutti della pianta “cucumis sativus” sono delle vere e proprie risorse anche dal punto di vista nutrizionale e sono alimenti decisamente poco calorici. Infatti, 100 grammi di cetriolo contengono circa 14 calorie e più di 95 grammi di acqua. Quindi, avrebbero un potere rinfrescante e anche diuretico.

Il cetriolo, poi, è fonte di beta carotene, importante antiossidante che contrasterebbe i radicali liberi, favorirebbe la salute delle ossa, della vista, proteggerebbe la pelle dai raggi solari. Ricco di vitamina C, potassio, fosforo, calcio e magnesio, avrebbe anche un potere altamente saziante, quindi un alimento ideale da inserire nelle diete ipocaloriche. Le fibre, inoltre, aiuterebbero l’intestino a funzionare correttamente e terrebbero sotto controlli o livelli di glicemia e colesterolemia. Tra i possibili benefici del cetriolo, infine, ricordiamo che potrebbe essere utile per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, promuovendo anche un buon funzionamento dell’intestino.

Usi in cucina

L’ortaggio fresco e saziante, fonte di antiossidanti, ha anche un sapore delizioso e molto particolare. L’unico problema che potremmo riscontrare è a livello di digeribilità, ma basta tagliarlo e cospargerlo di sale finché non avremo eliminato il liquido che li rende un po’ amari. Solitamente si mangiano crudi in vari modi, anche per dare maggiore sapore alle insalate estive, come ad esempio la famosa panzanella.

In Grecia, invece, trionfa la ricetta della salsa tzatziki, realizzata con la polpa dei cetrioli, in aggiunta allo yogurt intero greco, limone, aglio e spesso erbe aromatiche. Potremmo anche usarlo per realizzare frullati detox, con un mix di frutta e verdura rinfrescanti e nutrienti. Ottimo, infine, da proporre per un aperitivo estivo, o snack pomeridiano, il gazpacho con cetrioli, pomodori freschi e sedano o con avocado e menta e da servire con dei crostini di pane integrale.

