Apparecchiare una bella tavola natalizia da togliere il fiato con eleganti idee economiche fai da te

Quando ci chiediamo come apparecchiare la tavola a Natale non dobbiamo considerare solo colori di piatti e tovaglia. Né tantomeno curare solo disposizione delle posate e modo di piegare i tovaglioli. Infatti serve qualche tocco speciale per suscitare l’entusiasmo e la meraviglia che associamo a questa festa. Fuggiamo quindi via da ogni banalità e vediamo il modo semplice ma ad effetto per decorare la tavola e incantare i nostri ospiti.

Per la tavola di Natale abbiamo due strade da percorrere. La prima è utilizzare la tovaglia più pregiata che abbiamo, magari del corredo di famiglia, assieme al servizio di piatti buono. In alternativa a questa modalità classica possiamo decidere di acquistarne di nuovi a tema. Qualunque sia l’opzione preferita potremo aggiungere alla tavola alcuni elementi per completarla e trasmettere una ricca aria festiva. Possiamo farlo senza spendere un euro perché arriva in nostro soccorso il fai da te e alcuni originali suggerimenti di riciclo creativo.

Apparecchiare una bella tavola natalizia da togliere il fiato con segnaposti originali

Un primo materiale presente in casa da sfruttare sono le bottiglie di plastica. D’altronde con queste ultime si può realizzare anche un centrotavola chic, ma questa volta le useremo per creare dei segnaposti. Consigliamo di usare quelle più piccole da mezzo litro. Ritagliamo la bottiglietta in tre sezioni: testa, corpo e fondo, utilizzeremo solo queste ultime. Poggiamole affiancate su un cartoncino e tracciamovi una sorta di 8 ricalcandone i contorni. Ritagliamo l’8. Attacchiamovi sopra i due pezzi di bottiglia, facendovi aderire il fondo dalla parte vuota.

Non ci resta che decorarlo: ricopriamolo con feltro rosso e sopra al bordo del corpo della bottiglia attacchiamo dell’ovatta. Applichiamo un piccolo cartoncino col nome dell’invitato ed ecco fatto: avremo ottenuto così uno sfizioso scarponcino di Babbo Natale. Segnaposto velocissimo da realizzare è quello con la carta da regalo o i tovaglioli di carta a fantasia. Ritagliamo un triangolo, pieghettiamolo poi a fisarmonica. Nella parte centrale attraversiamolo con uno stuzzicadenti ed apriamo la carta piegata: apparirà un albero di Natale. Per completare scriviamo il nome dell’ospite e incastriamo lo stuzzicadenti su una rondella ritagliata da un tappo di sughero, così si manterrà in piedi. Alla sommità possiamo poi attaccare una stellina ritagliata da gomma eva glitterata.

2 ferma tovaglioli a tema pronti in un batter d’occhio

Per realizzare dei ferma tovaglioli possiamo servirci dei centrini di carta per decorare i dolci. Pieghiamolo su se stesso lungo la linea verticale. A questo punto, pieghiamo un quarto del centrino verso l’interno e fissiamolo con la colla: sarà l’ala dell’angioletto che stiamo facendo. Allarghiamo le pieghe create. Ripetiamo l’operazione con un altro centrino. Incolliamo i due centrini tra loro e sulla sommità una pallina di polistirolo. Al di sopra di questa, attacchiamo un nastrino che annoderemo attorno al tovagliolo.

Infine un’altra idea ma con i rotoli di carta igienica. Disegniamoci un alberello da ambedue i lati a un paio di cm dalla base. Decoriamolo con colori e glitter. Ritagliamo i contorni senza intaccare la base, il cerchio sul fondo ci servirà infatti per incastrarvi all’interno il tovagliolo. Ecco quindi tutti i decori per apparecchiare una bella tavola natalizia da togliere il fiato. Predisposta la tavola per completare l’opera non rimarrà che servire pietanze appetitose, ad esempio delle lasagne gourmet.