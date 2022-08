Stiamo entrando nel vivo dell’estate e alcuni segni già non vedono l’ora che arrivi al termine. In effetti, mentre gli altri sembrano godersi il sole come non ci fosse un domani, alcune persone soffrono molto il caldo, ma non si tratta solo di questo. Infatti, alcuni segni vivranno presto dei giorni sfortunati e altri li stavano già subendo da un po’. Scopriamo di quali segni si tratta.

Tempeste in arrivo per Vergine, Pesci e altri 2 segni dello zodiaco

Cominciamo dal segno della Vergine, che rinuncia al suo solito fascino per rimanere nella solitudine. Potrebbe infatti mancargli la voglia di adempiere agli obblighi di una qualsiasi relazione o semplicemente preferiscono concentrarsi su altro. In effetti, Venere non sarà proprio dalla sua parte, tanto che anche le coppie consolidate potrebbero incontrare qualche scoglio. In questo periodo, quindi, il segno della Vergine dovrebbe cercare di lasciar correre di più scegliendo con più cura per cosa sia davvero necessario litigare.

Sul lavoro potrebbe arrivare qualche cambiamento di una certa portata. I risultati potrebbero essere positivi nel lungo periodo, ma per adesso saranno più che altro una fonte di complicazioni e stress.

Per quanto riguarda i Pesci invece, Venere gli strizzerà l’occhio solo per alcune coppie fortunate. Infatti, solo i partener più affiatati riusciranno a superare indenni le difficoltà che li attendono nei prossimi giorni. Anche in questo caso poi, i single rimarranno tali, forse a causa dei soro standard troppo alti.

Sul lavoro la situazione rimane stagnante e ci sarà ancora da aspettare se i Pesci vogliono vedere dei risultati concreti. Questo quindi è un buon momento per chiarire gli obbiettivi e focalizzarsi per raggiungerli.

Gli altri sfortunati

Un altro segno che non può dirsi certo fortunato nei prossimi giorni è quello del Sagittario. Marte porta discordia in amore, ma anche passione sotto le lenzuola. I contrasti non mancano anche sul lavoro e questo segno si sentirà probabilmente frustrato perché poco apprezzato o ascoltato. Fortunatamente le cose andranno meglio nel fine settimana.

Infine, c’è il Capricorno, un segno che nell’ultimo periodo non se l’è passata poi tanto bene. Purtroppo però, questo trend continua, sia in amore che sul lavoro. Questo forzerà la mano al Capricorno costringendolo a prendere decisioni drastiche, ma forse necessarie.

Ci sono quindi tempeste in arrivo per Vergine, Pesci, Sagittario e Capricorno e sarà meglio correre ai ripari, soprattutto per quanto riguarda le finanze di alcuni segni.

