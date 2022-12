L’oroscopo prevede Natale da inferno per 2 segni col panettone di traverso e beato il single che riderà

Mancano pochi giorni al Natale. Si spera di passarlo in serenità, ma faremmo bene a leggere il nostro oroscopo natalizio. Anche perché ci saranno segni che avranno dei problemi. Ed ecco quali sono.

Come sarà il nostro Natale, secondo gli astri? Sarà una festa dove tutto andrà bene? Che cosa prevede l’oroscopo per ciascuno segno? L’Ariete sarà l’anima della festa. Tutti pendono dalla nostra bocca per animare il pomeriggio del 25 dicembre. Attenzione, però, che a scherzare troppo si potrebbe rischiare di far arrabbiare qualcuno.

Il Toro avrà, già da domani, dei segnali positivi. Che renderanno ancora più magico il nostro Natale. Anche perché ci arriverà un regalo inaspettato, che sognavamo, ma non osavamo chiedere. Peccato che, dal 26, tutto ritorni alla normalità.

L’oroscopo prevede Natale da inferno per 2 segni e uno è il Gemelli, che proverà imbarazzo per un regalo fatto. E sì che è chiaro cosa non andrebbe mai regalato agli altri. Per fortuna, quello che riceveremo noi sarà abbastanza banale e dovuto. Tranne il dono di un’amica.

Il Cancro dovrà portare pazienza, mentre una telefonata solleverà l’umore alla Vergine

Al Cancro fregherà poco o nulla di incontrare i parenti. Un dazio del quale farebbe volentieri a meno. Prepariamoci, in questi giorni, la scusa pronta per evitare la classica tombola. Per fortuna, lunedì ci sfogheremo in palestra.

Il Leone ama il Natale e non vede l’ora di festeggiarlo con le persone più amate. È stato un anno difficile e un poco di serenità non guasta. E i single scopriranno che, domenica, qualcuno guarderà con insistenza il nostro profilo. E se fosse un regalo inaspettato?

La Vergine sfrutterà i giorni natalizi per recuperare i rapporti con familiari e amici. Anche solo una telefonata di auguri, fatta alla Viglia, ci rasserenerà. Non serve aspettare il 25 dicembre per essere più buoni. Dovremmo essere più tolleranti, sempre.

Lo Scorpione dovrà stare attento a non giocare coi sentimenti

La Bilancia sta vivendo un periodo stressato e questi giorni natalizi di riposo capitano a proposito. Anzi, ci verrà voglia di prendere la macchina e andare in giro, senza meta. Il modo più intelligente per fare un importante incontro.

Come sempre, lo Scorpione, pur essendo considerato il segno più cattivo, è anche pieno di fascino. E la cena della Vigilia, con alcuni amici, potrebbe far scattare, in uno di loro, una sorta di attrazione verso di noi. Attenzione a non giocare coi sentimenti.

Che pessimo Natale per il Sagittario. Qualcuno di questo segno, infatti, finirà per dire una parola di troppo che rovinerà il pranzo tra parenti. Possibile che non siamo capaci di tenere a freno la lingua?

L’oroscopo prevede Natale da inferno per 2 segni e uno è l’Acquario

Che Natale di stress per il Capricorno. Siamo perfezionisti e ci teniamo che nella festa tutto funzioni alla perfezione. Anche che le statue del Presepe siano posizionate al posto giusto. Ma rilassiamoci un poco. Natale da inferno anche per l’Acquario. Che arriverà a fare una litigata furiosa col partner. Non ci è andato giù che ci abbia fatto un regalo da poco. Per noi è il segnale che non contiamo per l’altro.

I Pesci vivranno serenamente questi giorni di festa. Occasione per recuperare alcuni film su Netflix. Niente programma, perché si vive alla giornata, all’insegna del relax.