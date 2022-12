Come usare la CNS per fare quello che si fa con CIE o SPID

Ci sono sigle e acronimi che più di altri hanno ormai un utilizzo talmente comune da sembrare normali parole del vocabolario italiano. SPID, CIE, CNS, PIN, sono queste le sigle più diffuse e che rappresentano le cosiddette identità digitali. Strumenti utili ai contribuenti e che hanno facilitato il rapporto di questi ultimi con il Fisco italiano e con gli altri Enti pubblici.

Il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione è assai più semplice di prima. Niente code agli sportelli, niente appuntamenti da prendere o documenti da portarsi dietro. Tutto digitalizzato, tra download, scanner, stampe, credenziali di accesso e via dicendo. Sicuramente lo strumento più utilizzato è lo SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. Ma ci sono alternative a questo strumento, forse anche più semplici e meno onerose. Una di queste è la CNS, Carta Nazionale dei Servizi. Ma di cosa si tratta?

Come usare la CNS per accedere ai servizi pubblici

La Carta Nazionale dei Servizi altro non è che una Smart Card con certificato digitale di autenticazione personale annesso. In termini pratici, tramite la CNS un utente può essere identificato con sicurezza al 100% e riconosciuto come diretto interessato alle eventuali consultazioni dei dati personali che su di lui mettono a disposizione le Pubbliche Amministrazioni su tutti i siti delle stesse. Il contribuente deve richiedere lo SPID ad uno dei 9 provider dei servizi digitali autorizzati. Se invece deve richiedere la CIE, cioè la Carta di Identità Elettronica, l’Ente a cui rivolgersi è il proprio Comune. Per la CNS invece è la Camera di Commercio l’Ente a cui rivolgersi.

La CNS ha degli utilizzi per certi versi ancora maggiori rispetto alle altre identità digitali utilizzabili. Basti pensare che la firma digitale dei documenti è una cosa fattibile per i titolari di CNS che hanno anche una carica di un certo tipo all’interno di aziende o imprese. Basti pensare che è possibile firmare bilanci, contratti e perfino vidimare le fatture. Grazie alla CNS chi è rappresentante legale può addirittura approcciare telematicamente al Registro delle Imprese per controllare e guardare tutti i dati relativi all’impresa stessa.

La Carta Nazionale dei Servizi per un privato cittadino

Come usare la CNS per un privato cittadino invece è un argomento da approfondire. Anche perché, come detto, si può utilizzare per tutto ciò che consente di fare lo SPID o quasi. Accedere per esempio al sito dell’Agenzia delle Entrate senza registrazione è una possibilità. Essendo una carta che al suo interno ha un certificato digitale, essa sostituisce il documento di identità portando all’immediato riconoscimento del contribuente.

Come CNS, infine, può essere usata anche la tessera sanitaria. La nuova versione di questo documento consente infatti, oltre al normale utilizzo per i servizi del Sistema Sanitario Nazionale, anche l’accesso ai servizi digitali delle PA. Per rendere CNS la tessera sanitaria occorre attivarla sul sito ministeriale.