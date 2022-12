Per fare un presepe perfetto che tutti ci invidiano ecco quali statuine mettere e in che posizione

In tanti, ogni anno, fanno il presepe in casa per festeggiare il Natale, ma non tutti sanno come posizionare correttamente le statuine ed ecco la risposta.

Ormai ci siamo e l’8 dicembre è domani. Giorno non indicato a caso visto che, per tradizione, è quello che dovremmo riservare a preparare l’albero di Natale. E, soprattutto, ad allestire il nostro presepe.

Che è una bella tradizione che dovremmo sempre mantenere o, magari, iniziare. Un modo per avere un segno sempre tangibile della festa che stiamo vivendo. Perché, non va dimenticato, il Natale rappresenta, per milioni di cristiani, il giorno della nascita di Gesù. E, come tale, deve essere onorato.

Il presepe non va allestito a caso ma ecco come dovremmo posizionare le nostre statuine

Insomma, il presepe, se volessimo farlo, dovrebbe essere allestito in maniera corretta. Ci sono regole, non scritte, che faremmo bene a seguire per fare un presepe perfetto che tutti ci invidiano. Anzi, il presepe fatto in modo corretto, risale addirittura al Medioevo, per dire come questa usanza non sia mai stata frutto del caso. E magari, se l’oroscopo ci ha azzeccato, ci saranno segni non più single, che lo potranno fare con un partner.

Prima di tutto, dove dobbiamo posizionare il nostro presepe? In realtà, non c’è un posto specifico. L’albero di Natale, ad esempio, sarebbe da mettere vicino alla finestra, in modo da essere visto anche fuori. Quanto al presepe, dipende dalle sue dimensioni. Ci sono presepi piccoli, altri medi, altri grandi. In linea di massima, mai metterlo dove potrebbe creare un ostacolo. Meglio usare una scrivania, o un ripiano di una mensola, tenendo conto che fino al 7 gennaio sarà impegnato dal nostro allestimento.

Gesù Bambino si sa dove metterlo, ma che fare con il bue e l’asinello?

Quanto al dove mettere le statuine, su Gesù Bambino non dovrebbero esserci dubbi. È il protagonista da mettere al centro della stalla. Attenzione, però, a farlo solo nella notte del 24 dicembre, a mezzanotte, altrimenti lo faremmo nascere in anticipo. Quanto a Maria e Giuseppe, andrebbero messi in questo modo. Maria va alla destra di Gesù (in pratica, alla sinistra di chi guarda) e Giuseppe sul lato opposto.

Il bue e l’asinello, presenti, per tradizione, in ogni presepe, devono essere messi in questo modo. Il bue dovrebbe andare alle spalle di Maria, con il muso rivolto alla culla. L’asino alle spalle di Giuseppe e anche questo animale con il muso rivolto al bambin Gesù. Qualcuno crea anche piccoli laghetti con fogli di alluminio, ma sarebbe meglio usarli per diminuire la bolletta del gas.

Per fare un presepe perfetto che tutti ci invidiano ecco dove mettere Magi e pastori

I pastori, che vengono ad adorare il figlio di Dio e che rappresentano l’umanità che accoglie Gesù, devono essere posti a sinistra del presepe. Dal lato di Maria, per capirsi. Stessa cosa, le classiche figure dei contadini o di chi è alle prese con dei lavori. Anche le pecore saranno posizionate alla sinistra di chi guarda, rivolte verso la capanna.

I Magi, invece, li faremo arrivare, vicino alla capanna, solo il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Volendo, possiamo mettere le tre figure già nel presepe, ma distanti. E vanno, comunque, posizionati sul lato destro di chi guarda (dalla parte di Giuseppe). Sarebbe carino mettere un angelo, di solito Gabriele, appeso al di sopra della stalla. E sopra il tetto della stessa, dovremo mettere una stella cometa, meglio ancora se la trovassimo elettrica.