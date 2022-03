Si dice che la primavera sia la stagione dell’amore e forse dietro c’è lo zampino del Sole.

I suoi raggi tornano ad essere grandi protagonisti e, riscaldando la pelle, incentiverebbero la produzione della serotonina, l’ormone del buonumore.

Oltre a questa, però, sembrerebbero volare nell’aria altri ormoni associati al desiderio e alla passione, incentivati dal tepore e da uno spirito gioioso e rinnovato.

Il bel tempo, quindi, metterebbe le ali ai nostri cuori, accontentando coppie e single.

Tuttavia, in mezzo a questo idillio ci sarebbe una variabile da considerare e cioè l’oroscopo.

Questo, influenzato dalle stelle dispettose e dai pianeti capricciosi, potrebbe cambiare le carte in tavola trasformando la nostra primavera.

Allora, se ci stessimo domandando cosa avrebbe in serbo per gli abituali protagonisti dello zodiaco, ecco alcune delle sue anticipazioni.

L’oroscopo parla chiaro, primavera ricca d’amore per Acquario e altri fortunatissimi dell’oroscopo, ma Leone e questi 3 segni avranno Giove nemico

L’oroscopo dell’amore solitamente fa strage di cuori.

Alcuni li premia, con la complicità di Cupido, e altri invece li manda in frantumi.

Iniziamo, però, dalle notizie positive parlando di quei segni che attraverseranno strade di petali di rose.

Al top troviamo proprio l’Acquario che elegge Venere come sua migliore amica.

Per la coppia sarà un momento di serenità in previsione di un maggio che porterà aria di cambiamenti con tanti progetti nuovi in cui avventurarsi.

Sempre il pianeta Venere infonderà coraggio alla Bilancia aiutando i single a fare quel passo avanti che potrebbe essere alla base di una nuova importante relazione.

L’Ariete, invece, vivrà una stagione di forti intese con il proprio partner, aspetto decisivo per prendere importanti decisioni per il futuro.

Infine, l’oroscopo parla chiaro, primavera ricca d’amore anche per il Sagittario che raggiungerà il massimo della fortuna nel mese di maggio.

Si prospettano incontri interessanti e stuzzicanti per i single, mentre in coppia tutto filerà liscio e si azzereranno le incomprensioni del passato.

Aria di tempesta

Nonostante la primavera, nuvoloni in arrivo per il Leone. Qualche vecchio problema potrebbe tornare a galla rovinando l’armonia con l’amato/a.

In generale, però, sarà un periodo piatto, noioso e segnato dalla solita routine. Con Giove in opposizione, i nati sotto il segno della Vergine dovranno stringere i denti.

Le emozioni saranno ballerine e in particolare emergerà un sentimento di tristezza e di insoddisfazione che potrebbe portare a scelte drastiche.

Anche il Capricorno, poi, vivrà un momento di stasi e di grandi interrogativi che lo potrebbe portare a mettere in dubbio le affinità di coppia.

Infine, chiude questo quartetto sfortunato lo Scorpione, che dovrà continuamente guardarsi le spalle inseguito da una minaccia che potrebbe travolgere nuovi e vecchi amori.

Per questa primavera, quindi, sarebbe meglio andarci con i piedi di piombo mettendo da parte un eventuale eccesso di gelosia.

