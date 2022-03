Chi vorrebbe partire per una vacanza al caldo al di fuori del periodo estivo potrebbe prenotare in diverse località del Mondo. Molte di queste, però, sembrano davvero irraggiungibili e distano parecchi chilometri dal nostro caro Paese.

Ma i luoghi che possono farci passare un gradevole weekend o una settimana felice in compagnia del clima mite sono anche vicino a noi. Non distante dall’Italia, infatti, esiste una meta splendida ma non così frequentata dall’orda di turisti. Potrebbe fare al caso nostro già da marzo, in quanto splende sempre il sole in questa vivace città in terra iberica.

Il tesoro della Spagna

La Spagna è una meta gettonatissima dai turisti per passare le vacanze. Soprattutto in estate, le sue coste vengono prese d’assalto dalla massa e le città d’arte invase dai visitatori. Ma, cercando bene sulla mappa, noteremo che vi sono delle zone altrettanto magnifiche in cui concedersi un attimo di pace.

Una di queste è Murcia. Questa gradevole città nel Sud della Spagna è un perla di rara bellezza che saprà incantarci. Il paesaggio che la circonda è davvero vasto ed eterogeneo. Situata nel bel mezzo di una pianura fertile, è circondata dalle montagne e dista circa 40 km dalla costa.

Murcia si fa conoscere e apprezzare soprattutto per la sua famosa Università, scelta da numerosi studenti per l’Erasmus. A parte questo, però, non molti italiani sembrerebbero averci messo ancora piede. Il che è un vero peccato, dato ciò che è in grado di offrire.

Splende sempre il sole in questa vivace città europea da visitare a marzo per rilassarsi e stare al caldo

Murcia rientrerebbe tra le località più soleggiate d’Europa. Ha un clima molto vicino a quello mediterraneo e le temperature massime in questo periodo potrebbero superare i 20 gradi centigradi. Il momento migliore per visitarla potrebbe essere proprio quello a cavallo della primavera. Il clima non ancora torrido permette di esplorarla in tutta tranquillità.

Murcia è una città culturale e ricca di storia. Il monumento simbolo è il palazzo del Real Casino de Murcia, di origine ottocentesca. Valgono una sosta anche la magnifica cattedrale gotica e l’antichissimo Puente Viejo, costruito in pietra.

Chi vuole fare una sosta per ristorarsi potrebbe concedersi riposo nel meraviglioso giardino Floridablanca, incorniciato da palme, banani e cipressi. Per un caffè e delle tapas, invece, consigliamo la caratteristica e colorata Plaza de Flores. Se vogliamo uscire dai confini cittadini, non dimentichiamoci che a poca distanza si può prendere il sole nella favolosa Costa Càlida.

