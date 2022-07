Mancano pochissimi giorni alla fine di uno dei mesi di luglio più bollenti degli ultimi 20 anni. Tra pochissime ore entreremo in agosto, mese che significa per moltissimi di noi mare, vacanze e meritato relax. Ma per alcuni fortunati c’è un motivo in più per girare il foglio del calendario con trepidazione. Perché l’oroscopo di agosto annuncia fiumi di soldi in arrivo per 3 segni zodiacali baciati dalle stelle e coccolati dai pianeti. Se siamo anche noi in questa top 3 approfittiamo dei saldi e compriamo un portafogli più grande. Ci servirà.

Agosto sarà il mese della Bilancia

La Bilancia è in fase di piena risalita, tanto da ritagliarsi uno spazio tra i segni più fortunati della seconda metà di luglio. E ad agosto le cose andranno ancora meglio. Soprattutto sul versante lavorativo. Dopo una prima settimana del mese interlocutoria i Bilancia svolteranno le loro prospettive di carriera. Intorno al 10 del mese potrebbe arrivare una proposta professionale irrinunciabile sia a livello economico che di prestigio. Molto bene anche la vita sentimentale e quella sotto le coperte. Ci saranno incontri decisamente interessanti e i single potrebbero trovare prima di Ferragosto una persona davvero importante.

Esplode il portafogli dei Gemelli

L’agosto dei Gemelli sarà una costante e inesorabile ascesa verso la vetta. I primi giorni saranno faticosi e appaganti allo stesso tempo. Ma già dal giorno 7 i Gemelli inizieranno a raccogliere quanto seminato nei mesi scorsi. Sul lavoro arriveranno opportunità e proposte irrinunciabili. Chi, invece, sogna di mettersi in proprio potrebbe incontrare la persona giusta con cui fondare una società.

I nati sotto questo segno saranno dei veri e propri Re Mida e tutto quello che toccheranno si trasformerà in oro. Anche per quanto riguarda gli incontri. Il giorno da segnare sul calendario è il 14: la vigilia di Ferragosto sarà decisiva per chi cerca un partner.

L’oroscopo di agosto annuncia fiumi di soldi per questi 3 segni zodiacali

Agosto sarà un mese di profondi cambiamenti per i nati sotto il segno dello Scorpione. Sul fronte sentimentale potrebbe terminare una relazione poco appagante e trascinata troppo a lungo. Su quello lavorativo ci saranno svolte importanti per chi lavora in azienda. Una promozione inaspettata darà una bella boccata d’aria al conto in banca.

La nota più positiva, però, sarà quella della salute. Gli Scorpione riusciranno finalmente a ricaricare le batterie in vista di un autunno che si preannuncia davvero ricco di occasioni e opportunità.

