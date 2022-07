Aspettiamo tutto l’anno per poter finalmente fare le valigie e partire all’avventura in Egitto o semplicemente con l’idea di rilassarci sulle spiagge dell’Italia o della Spagna. Ma al di là del meritato riposo, che spetta giustamente a ognuno di noi, dopo un anno di lavoro e sacrifici, viaggiare è davvero importante.

Bisognerebbe farlo per via degli innumerevoli benefici che ha il viaggio sulle nostre vite. Scopriamoli insieme e magari convinceremo anche i più scettici a organizzare subito il prossimo viaggio.

Perché non a tutti piace viaggiare

Non tutti amano viaggiare. Questo perché organizzare un viaggio comporta una piccola dose di stress, soprattutto in quelle persone che provano ansia all’idea di allontanarsi dai propri punti di riferimento quotidiani. È un po’ come uscire dalla propria zona di comfort e questo potrebbe scatenare, in alcune persone, ansia e paranoia.

Altri non amano viaggiare semplicemente perché sono amanti del controllo, e il controllo, si sa, nel viaggio non è sempre in mano nostra. Se rientriamo in queste categorie di persone, potremmo ricrederci, scoprendo i benefici che qualsiasi viaggio può regalare.

In Spagna, Italia o Egitto, viaggiare è importante per questi motivi

Il primo motivo per cui riteniamo che viaggiare sia importante è il fatto che il viaggio rigenera e rilassa. Non è cosa da poco, per la nostra salute psicofisica. Concedersi un periodo più o meno lungo di libertà, lontano dalle preoccupazioni e dallo stress quotidiano, aiuta a ritrovare nuova energia, sia a livello fisico che mentale. Se si trascorre molto tempo all’aria aperta, che sia al mare o in montagna, in Italia o in Spagna, questi benefici aumentano sensibilmente.

Viaggiare migliora le abilità cognitive

Il viaggio è un importante allenamento per la mente. È l’occasione per mettere in discussione le proprie certezze e guardare le cose da nuove prospettive. Conoscere nuove culture, usanze, cibi, apre la mente e ne aumenta la flessibilità, il problem solving e abbatte le barriere mentali imposte dalla nostra routine.

Incrementa le abilità emotive e sociali

Trovarsi in un posto lontano da casa, ci mette nella condizione di essere noi gli stranieri e questo ci apre più facilmente alle interazioni e all’empatia verso il prossimo. Ci aiuta a sviluppare un maggiore senso di tolleranza e a incrementare la fiducia in noi stessi e negli altri.

Rafforza i legami

Che sia un viaggio romantico in Italia, una vacanza con gli amici sulle spiagge della Spagna o un’avventura in famiglia in Egitto, viaggiare permette di condividere momenti preziosi con i nostri compagni di viaggio.

Anche quando valutiamo possibili idee di viaggi per single over 50, possiamo instaurare nuovi legami. Nel viaggio si creano le condizioni per conoscersi meglio e amalgamarsi ulteriormente. A volte ci permette anche di mettere in discussione le nostre attuali relazioni. In generale, viaggiare ci aiuta a maturare sicurezza e sensazioni di benessere e ci permette di aprirci più facilmente al prossimo, creando legami più autentici e più forti.

Dunque, che sia in Spagna, Italia o Egitto, viaggiare è importante e adesso lo sappiamo bene. Potremmo uscirne migliori, arricchiti sotto moltissimi aspetti e più maturi per affrontare le sfide della vita.

