Svelato chi sarà il quarto finalista del Grande Fratello VIP e senza aspettare il 27. L’oroscopo cinese ha già deciso: “In finale andrà…”

Lunedì sera, al Grande Fratello Vip, si conoscerà chi sarà il quarto finalista per la serata finale del Grande Fratello VIP. Mancano tre giorni, ma gli oroscopi sembrano non avere dubbi su chi andrà a raggiungere i primi tre finalisti. In particolare, l’oroscopo cinese ha individuato due forti candidati per la finale. Ed ecco chi sarà ad andare in finale.

Bisogna pazientare ancora pochi giorni per scoprire chi sarà il quarto atteso finalista per l’edizione del Grande Fratello VIP. Ormai, il campo dei partecipanti si è ristretto e restano pochi giorni per vedere chi trionferà nella serata finale del 3 aprile. Anche se, in realtà, non si dovrebbe aspettare fino a quel giorno, grazie alle stelle che ci sono di aiuto.

Infatti, per gli astri, si sa già chi trionferà nella settima edizione del Grande Fratello VIP. Un risultato che, magari, per qualcuno sarà sorprendente, ma che per l’oroscopo non sembra avere dubbi. Però, prima di arrivare all’epilogo di questa fortunata trasmissione, molto seguita dal pubblico, c’è una semifinale da guardare. E si tratta di decidere chi raggiungerà i tre finalisti già sicuri.

Facciamo un riepilogo di finalisti e semifinalisti prima di scoprire il “quarto moschettiere”

E chissà se scoppierà qualche gossip come quello recente di Amici, subito smentito. Come sappiamo, ci sono già tre finalisti sicuri per la sera del 3 aprile. E sono tutte ragazze. Si tratta dell’influencer Micol Incorvaia, nativa di Pordenone che se la vedrà con una delle favorite, ovvero la trentenne venezuelana Oriana Marzoli. Completa il terzetto Sofia Giale De Donà, modella e imprenditrice, nata a Conegliano, 23 anni fa.

Le tre aspetteranno il quarto finalista, che sarà nominato, col televoto, il 27 sera. Però senza dover aspettare fino a lunedì, è stato svelato chi sarà il quarto finalista del GF VIP, grazie all’oroscopo cinese. Prima di scoprire il nome, vediamo chi sono i contendenti in gara della semifinale che si disputerà lunedì sera, su Canale 5.

Tra questi sei semifinalisti ecco chi andrà in finale. Te lo aspettavi?

Ecco allora i sei concorrenti in Nomination e il loro anno di nascita. Il calciatore Andrea Maestrelli è nato il 23 febbraio 1998 ed è, per l’oroscopo cinese, Tigre. Alberto De Pisis, nato il 7 giugno 1990, è un Cavallo. Quanto a Luca Onestini, del 1° gennaio 1993, è un Gallo.

Passiamo a Edoardo Tavassi che essendo nato il 6 novembre 1985 è del segno del Bue. Veniamo alle due ragazze semifinaliste. La prima, Milena Miconi, è nata il 15 dicembre 1971, e quindi il suo animale dello zodiaco cinese è il

Maiale. Infine, Nikita Pelizon, nata il 20 marzo del 1994 è del Cane. Perfetto, ma in base all’oroscopo cinese, chi andrà in finale tra questi sei?

Svelato chi sarà il quarto finalista del GF VIP. L’oroscopo sembra non avere dubbi a riguardo

Ebbene, l’oroscopo cinese sembra non avere dubbi al riguardo. Infatti, il 2023, anno del Coniglio d’Acqua, inizia alla grande per un animale che avrà la fortuna alle stelle. E si tratta del Cane.

Andando a vedere le date di nascita, l’unica vippina dentro la casa, del Cane, in semifinale, è Nikita Pelizon, nata nel 1994. A questo punto, sembrano non esserci dubbi a riguardo. Sarà una finale tutta rosa e Nikita potrebbe ambire alla vittoria.