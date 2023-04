Ecco chi sarà eliminato sabato da Amici: queste sono le anticipazioni. L’oroscopo cinese sembra non aver dubbi: “Toccherà a lui andarsene”

Stasera, tutti su Canale 5 per vedere la nuova puntata di Amici. Già si conoscono molte cose, tranne chi sarà eliminato. Ci sarà un ballottaggio tra due concorrenti, con tanti che sono finiti in lacrime alla scoperta. Ormai, mancano poche ore e ci siamo rivolti all’oroscopo dei due per capire chi ha più possibilità di rimanere.Ecco chi sarà eliminato sabato da Amici. Questo è il responso.

Il primo aprile, su Canale 5, potremo finalmente assistere alla terza puntata di Amici, con il carico di tensione dovuto alle eliminazioni. Del resto, le prime due puntate hanno già riservato numerose sorprese. Lasciando le squadre già abbastanza decimate.

Se ricordate, nella prima puntata sono usciti Ndg e Megan, mentre la scorsa settimana, il talent show ha salutato Piccolo G e Gianmarco. Sabato, dunque, terzo atto, sempre presentato dalla bravissima Maria De Filippi. La novità è che, rispetto alle due puntate precedenti, stasera uscirà un solo concorrente, anche se si tratta di un nome decisamente di peso.

Facciamo il punto alla vigilia della terza puntata di Amici

Indecifrabile, sì, ma è anche vero che Isobel e Angelina sembrano avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Eravamo partiti, come ricordate, con 15 concorrenti. Vediamo come sono le forze delle tre squadre in campo.

Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha tre superstiti: Aaron, Ramon e Isobel. La squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo può contare ancora su Angelina, Cricca, Samu e Maddalena. Infine, Arisa e Raimondo Todaro hanno Wax, Federica, Mattia e Alessio. Vedremo anche la sfida tra professori, con il duo Celentano-Zerbi che la metteranno un po’ in caciara.

Ci saranno ancora dei guanti di sfida, alcuni davvero interessanti

Come da tradizione, ci sarà il guanto di sfida. Alessandra Celentano ha voluto mettere al confronto Isobel e Maddalena. Doppia sfida, invece, attende Ramon, il ballerino, che se la vedrà con Mattia e con Samu.

Veniamo agli ospiti. Le risate dovrebbero essere garantite dalla presenza del duo di comici Di Biase e Nuzzo, apprezzato, più volte, in Zelig. Un momento divertente per alleggerire la tensione che il talent show sa creare. In attesa di scoprire, lunedì chi sarà il vincitore del Grande Fratello 7, anche se le stelle si sono già espresse. Decretando anche chi sarà, lunedì sera, il sesto finalista.

Ecco chi sarà eliminato sabato da Amici. Secondo l’oroscopo è lui ad avere le previsioni peggiori

E torniamo alla nostra puntata serale di Amici del 1° aprile. Ebbene, al ballottaggio andranno il ballerino Samu (della squadra di Emanuel Lo) e il cantante Wax (della squadra di Arisa). Chi dovrà andarsene, verrà rivelato, in casetta, alla fine della puntata. Per non dover aspettare così tanto, abbiamo provato a vedere l’oroscopo cinese dei due. Ovviamente, è un gioco e dovete prenderlo per quello che è.

Sappiamo che Wax è nato nel 2002 e ha 21 anni. Samu è nato il 23 luglio del 2004. Per l’oroscopo cinese, il cantante è del Cavallo, Samu, invece, è della Scimmia. Va detto che la data di nascita di Wax è sconosciuta, nel senso che si conosce solo l’anno. Per questo, diventa difficile fare una previsione. Considerando che il 2023 della Scimmia sarà di alti e bassi, mentre quello del Cavallo prevede molta fortuna nel lavoro, si può rischiare. E affermare che, per l’oroscopo cinese, a rimanere stasera, sarà Wax. Vedremo.