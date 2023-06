Come prendere dall'INPS 1.500 euro al mese per 4 anni-proiezionidiborsa.it

Trovarsi a 4 anni dai 67 anni di età, ma senza il diritto alle pensioni ordinarie. E senza l’ISEE idoneo o le condizioni patrimoniali e reddituali giuste per prendere il reddito di cittadinanza. Molti gli italiani si trovano in queste condizioni. Cittadini che si trovano davanti a grosse difficoltà per arrivare a fine mese. E con la necessità di barcamenarsi tra mille difficoltà per ben 4 anni.

Perché la luce in fondo al tunnel la si vede solo a 67 anni con la pensione di vecchiaia. Ma una soluzione ci sarebbe. Ed è da cogliere al volo. Perché è la via che consente di rispondere alla domanda sul come prendere dall’INPS 1.500 euro al mese per 4 anni.

Una via di mezzo tra un tipico sussidio ed una vera pensione

Tra assistenziale e previdenziale, e con diritto che scade a fine anno per chi non fa richiesta, ecco che c’è l’APE sociale. Una misura che permette di prendere, sotto forma di assegno pensionistico, un mensile fino a 1.500 euro dai 63 ai 67 anni di età. Se il soggetto è stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 74%, basta aver maturato 30 anni di contributi. Bisogna andare dal proprio medico curante, che redigerà un certificato medico per il riconoscimento dell’invalidità civile. Ed una volta passata la visita, se il grado di invalidità riconosciuto nella commissione medica è pari almeno al 74%, si può procedere con la pratica di anticipo pensionistico sociale. Stesso discorso e stesso ragionamento si può fare per il soggetto interessato all’APE sociale che ha un parente stretto disabile da assistere. Anche in questo caso la disabilità deve essere di almeno il 74% e la procedura di riconoscimento è la medesima.

Come prendere dall’INPS 1.500 euro al mese per 4 anni e senza reddito di cittadinanza

L’APE sociale non si cristallizza, nel senso che senza procedere con l’istruttoria della pratica chi non provvede a richiedere la pensione non potrà prenderla anche nel 2024. Infatti si tratta di una misura che scade il 31 dicembre 2023. Questa misura non lascia il diritto maturato negli anni successivi proprio perché è una misura assoggettata a condizionalità assai particolari. Infatti, sempre un assegno fino a 1500 euro al mese con l’APE sociale può prendere anche il disoccupato privo di ammortizzatori sociali che ha perso il lavoro a seguito di licenziamento o dimissioni volontarie ma per giusta causa. Infine, APE sociale anche per chi svolge un lavoro gravoso ma solo se lo ha svolto in sette degli ultimi dieci anni o in sei degli ultimi sette. Questo vincolo è uno di quelli che finiscono con il determinare il fatto che questa misura non può essere cristallizzata per gli anni a venire.