Le carte non sono soltanto uno strumento per divertirci e passare il tempo in compagnia o da soli. Molti le usano anche come metodo di divinazione.

Si tratta di una tradizione antichissima, diffusa in molte parti del Mondo. In Italia il metodo più famoso è certamente quello dei tarocchi. Ma in realtà possiamo leggere presagi riguardo al futuro anche con le carte da gioco. In particolare, l’umile mazzo di carte da briscola o da scopa, può trasformarsi in uno strumento di divinazione. Per chi ci crede, ovviamente.

Possiamo leggere il futuro anche durante una partita di briscola. Per esempio, se ci capitano in mano queste carte, vuol dire che presto avremo un colpo di fortuna. Scopriamo quali sono.

Se ci troviamo in mano queste due carte giocando a briscola significa che arriverà del denaro

Nei tarocchi come nelle carte da briscola, ogni seme ha un significato ben preciso, così come ogni singola carta. Sono le combinazioni di carte a saperci dare degli indizi sul nostro futuro o ad aiutarci a riflettere su noi stessi e sul nostro passato.

Alcune carte hanno significati legati al mondo spirituale o relazionale, altre riguardano il mondo materiale. In particolare, alcune sono legate al denaro. Infatti, se ci troviamo in mano queste due carte giocando a briscola significa che arriverà del denaro. Si tratta dell’asso di ori e dell’asso di coppe. Vediamo perché

Asso di ori e coppe significano abbondanza economica

Gli ori, come è facilmente intuibile, simboleggiano la ricchezza. Indicano non soltanto il denaro vero e proprio, ma anche i beni materiali in generale e l’aspetto più pratico delle nostre vite.

Le coppe, invece, simboleggiano abbondanza, i nuovi inizi, le notizie positive, la rinascita.

Questi due semi, quando ci capitano nella stessa mano, possono rappresentare un presagio molto positivo. È facile interpretarli: asso di coppe e asso di denari significano abbondanza di soldi o comunque di beni materiali.

Ma queste non sono le sole carte che ci portano buone notizie.

Il tre di denari rappresenta una vincita, il cavallo ci annuncia novità riguardo ai soldi

Anche le altre carte di denari ci possono raccontare qualcosa delle nostre fortune finanziarie. Ad esempio: il tre può rappresentare una vincita o una fortuna improvvisa. Il cavallo, invece, ci annuncia che presto riceveremo delle notizie legate alla nostra situazione economica.

Ma le carte non sono l’unico modo per leggere il nostro futuro finanziario. Anche altri gesti quotidiani possono darci degli indizi. Ad esempio, se succede questo quando beviamo il caffè significa che presto è in arrivo del denaro.