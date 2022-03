L’approssimarsi della primavera crea una potente carica vitale nell’aria e coinvolge tutti. Le belle giornate che ci aspettano portano a ognuno rinnovato vigore, buonumore e positività verso il futuro. Anche il cielo sembra muoversi verso nuovi orizzonti e promettere nuove prospettive. A marzo la Luna ha strizzato l’occhio ad alcuni segni zodiacali e li ha portati al culmine di un periodo prosperoso. Altri invece non se la sono passata affatto bene, ma fortunatamente le stelle e i pianeti sembrano mettersi in moto per dare finalmente loro una mano.

Una forza della natura

Occasioni d’oro per Ariete e questi 4 segni. Sul finire del mese di marzo la fortuna sembra finalmente girare e rivolgere le proprie attenzioni anche a coloro che finora sembrava avesse trascurato. Mercurio e Sole si dirigono nel segno dell’Ariete, il che porterà innumerevoli vantaggi a questo segno. Se finora non gli era comunque andata male, bisogna dire che il meglio deve ancora venire e sta per giungere.

Dopo giornate serene ma fiacche, la voglia di spaccare il Mondo porterà l’Ariete sulla cresta dell’onda. Sul lavoro non ha messo grande impegno recentemente, ma ora la musica cambia perché ha intenzione di recuperare e prendersi tutto. Metterà tutto sul tavolo ed è pronto a sbancare, infatti promozioni e gratifiche economiche potrebbero essere dietro l’angolo.

Occasioni d’oro per Ariete e questi 4 segni zodiacali che dopo un periodo buio incontrano il potente favore di Sole e Mercurio

L’influenza di Sole e Mercurio in Ariete andrà però a beneficio anche di alcuni segni che finora hanno avuto parecchia sfortuna. Lo Scorpione non ha goduto dell’amore nell’aria dettato dallo zodiaco perché ha avuto pensieri opprimenti, tensioni e apprensioni. Finalmente nella tempesta sembra farsi largo il sereno. Dopo essersi crogiolato nella propria frustrazione, una nuova linfa vitale lo spinge a prendere la situazione in mano. Affronterà di petto le situazioni come sua abitudine e potrebbe anche spuntarla con grande successo.

Il Leone ha subito una fase di caduta libera a livello professionale. Si è lasciato deviare dalla contemplazione di se stesso e ha perso di vista il proprio percorso. È però in tempo per sterzare e ripartire a tutta forza verso obiettivi che potrebbero portargli davvero tanta gioia a livello economico.

A lungo spaesato, il Toro ha visto infrangersi poco alla volta tutte le sue aspettative. Ciò non l’ha certo piegato, è passato il momento di leccarsi le ferite ed è arrivato il momento di agire. Vuole una rivincita e ha capito che per ottenerla dovrà investire solo su se stesso.

Non giunge certo da un periodo più roseo la Vergine, tanti i problemi che si sono accumulati sulla sua strada. Un passo alla volta però ha deciso di sgombrarla e soprattutto ha compreso come tramutare in forza le proprie fragilità. Dopo un’analisi critica di se stessa, è armata della propria testardaggine e non permetterà a nessuno di fermarla. La strada si fa in salita e lei certo non ha paura delle grandi sfide.

