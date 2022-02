Il freddo cielo invernale di febbraio sarà illuminato da interessanti movimenti che potrebbero portare non poca fortuna per qualcuno. Nella settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 febbraio potrebbero, infatti accadere, inaspettati avvenimenti favorevoli grazie a Stelle e Pianeti.

Il 9 febbraio, ad esempio, vedremo la Luna diventare piena in Cancro, che però non sarà l’unico segno a beneficiarne.

Saranno inoltre Nettuno e Giove a dare nuove svolte nei prossimi giorni, insieme a Mercurio, Marte e Plutone. Ma vediamo nel dettaglio perché l’oroscopo 2022 annuncia prossimamente svolte inaspettate.

Boccata d’aria

Dopo mesi di stress e ritmi frenetici, soprattutto nella testa, arriva a fare ordine nella vita del Toro un Mercurio messaggero e protettore. Il Pianeta che guida la comunicazione e gli aspetti mentali aiuterà a trovare felicità e sicurezza. Questo pagherà nelle situazioni lavorative dove il nostro valore saprà emergere. Potrebbe infatti arrivare una promozione lavorativa o la concretizzazione di un affare. Sarà poi Marte ad accende il cuore dei nati Toro e riempirlo di passione.

D’altra parte avevamo già detto che l’amore bacerà questi segni a febbraio 2022.

L’oroscopo 2022 annuncia prossimamente una fortuna sfacciata e soldi a palate per questi segni

C’è poco da fare, questo mese continua a regnare tra i segni più fortunati anche chi è nato tra il 20 febbraio e 20 marzo.

Il segno dei Pesci vedrà fiammeggiare un favorevolissimo Giove insieme a Nettuno nel proprio cielo. Giove conferirà forza e sicurezza mentre Nettuno sarà il portatore di lucidità e saggezza. Questo aiuterà i Pesci a vivere una settimana di estrema felicità e leggerezza condita di sorprese. La buona sorte infatti arriderà ai Pesci sotto molti aspetti, specialmente quando la Luna comincerà a danzare assieme a Nettuno. Una maggiore consapevolezza aiuterà a prendere scelte più produttive.

Baciati dal Sole

Chiude la classifica di una settimana da sogno il segno dello Scorpione che sarà sostenuto non solo da Giove ma anche dal Sole in Acquario. Una grande motivazione e una vulcanica energia renderanno inscalfibile il segno dello Scorpione in una settimana dove tutto sembra possibile.

Potrebbero aprirsi nuove occasioni nei prossimi giorni, specialmente nei primi 3 della settimana. Questo momento positivo rimarrà saldo e culminerà la settimana seguente quando arriverà la Luna piena nella zona della carriera il 16 febbraio.