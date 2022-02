Preparare una torta in casa sia per un compleanno sia per un’occasione speciale, può sembrare difficile ma non lo è. Ci sono dolci raffinati e squisiti che si realizzano in poco tempo e ci permettono di risparmiare rispetto all’acquisto in pasticceria. Con qualche piccolo trucco possiamo trasformarci in pasticcieri provetti e stupire familiari ed amici con le nostre preparazioni. La torta che la redazione propone è una “millefoglie” rivisitata.

La “millefoglie” è una torta di origine francese molto conosciuta e apprezzata anche in Italia. Spesso viene preferita alla torta classica a base di “pan di spagna”, perché è una vera delizia per il palato. Nella “millefoglie” la friabilità della sfoglia contrasta con la morbidezza della crema solleticando le nostre papille gustative. La preparazione è molto semplice.

Friabile pasta sfoglia e morbida crema al cioccolato in una torta favolosa da fare in pochi minuti

La particolarità di questo dolce è che i due ingredienti principali, la sfoglia e la crema al cioccolato, possono essere preparati in anticipo e composti all’ultimo momento. Questo passaggio è importante per mantenere la sfoglia croccante.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

3 uova;

150 g di zucchero;

65 g di farina;

mezzo litro di latte;

buccia di limone biologico;

250 g di panna da montare;

3 cucchiai di crema al cioccolato (tipo Nutella);

zucchero q.b. per panna e sfoglia;

1 bustina di vanillina.

Preparazione

Disporre la pasta sfoglia in una teglia rivestita di carta da forno, bucherellarla con i rebbi di una forchetta e aggiungere un po’ di zucchero. Infornare a 180 gradi per circa 20 minuti in modalità ventilata. Mentre la sfoglia si raffredda preparare la crema pasticcera. In una ciotola unire le uova con lo zucchero e montare con uno sbattitore elettrico fino a creare un composto gonfio e spumoso. Poi aggiungere la farina, il latte precedentemente riscaldato e un pezzo di buccia di limone biologico da togliere a fine cottura. Far addensare la crema a fuoco dolce sempre mescolando e, a fine cottura, aggiungere una bustina di vanillina. Nel frattempo montare la panna con 2 cucchiai di zucchero fino a raggiungere la giusta consistenza. Versiamo in una ciotola la crema pasticcera, uniamo i 3 cucchiai di crema al cioccolato e poi, quando il composto è freddo, anche la panna. Adesso dedichiamoci all’assemblaggio. Tagliare in tre rettangoli uguali la sfoglia e disporre il primo strato su un vassoio. Versare la crema aiutandosi con una sac a poche e alternare gli strati terminando con la pasta sfoglia. Spolverizzare con zucchero a velo e servire. Il risultato è una torta raffinata in cui si alternano friabile pasta sfoglia e morbida crema al cioccolato per la gioia del palato.