Per alcuni fortunati segni zodiacali l’anno è iniziato decisamente bene, sulla scia dell’entusiasmo e dei grandi successi. Per altri, invece, continua un periodo di confusionari alti e bassi dove tutto sembra essere stressante. Quando questo accade sono Stelle e Pianeti che potrebbero averci messo lo zampino. Infatti a causa degli astri che volteggiano sopra di noi, potremmo ritrovarci in un momento estremamente fortunato o decisamente scalognato.

Tuttavia la buona sorte non si conta solo in monete perché anche le ventate di passione potrebbero essere un vero colpo di fortuna.

Se infatti alcuni segni trionferanno nel lavoro a febbraio, alcuni potrebbero trovare l’amore o semplicemente una nuova, ardente, scarica di vitalità.

Chi bene comincia

Chi ha iniziato con il piede a tavoletta questo 2022 è un segno che continua a godere dei potenti influssi del grande Giove. Questo Pianeta, insieme ad un Nettuno decisamente prospero e Urano in sestile potrebbe condurre a grandi successi il segno del Cancro. Sembra infatti un periodo davvero ricco di opportunità, specialmente lavorative, caratterizzato da un’incontenibile buona sorte. Grazie alla protezione dei Pianeti ogni cosa sembra finalmente mettersi al posto giusto.

A San Valentino, però, sarà Mercurio ad abbondonare il Cancro lasciandolo, almeno momentaneamente, a bocca asciutta da un punto di vista sentimentale.

A febbraio piovono denaro e fortuna per questi segni ma l’oroscopo 2022 annuncia bollente passione per questi 2

Insieme al Cancro altro segno che spinge forte è il Capricorno. Sole, Giove, Urano, Marte sono tutti pianeti che potrebbero sorreggere la fortuna e le finanze del Capricorno. Buone occasioni in vista grazie anche grazie alla forza conferita da Plutone e un Marte combattivo. Tutto questo benessere però distoglierà il Capricorno dagli affari di cuore, almeno fino al 18 febbraio.

Il mese degli innamorati

Se però a febbraio piovono denaro e fortuna per questi segni l’oroscopo prevede un’ondata di passione e amore per qualcun altro. È il caso dei nati tra il 21 aprile e il 20 maggio, ossia il segno del Toro. Sarà Marte ad accendere nel Toro i bollenti spiriti che, insieme a Venere, trasporteranno questo segno in un vortice di passione. Intesa di coppia ritrovata e, per i single, una nuova voglia di avventure. Tuttavia il Toro non sarà l’unico a prendere alla lettera il concetto di “mese degli innamorati”.

A fargli compagnia sarà l’Ariete che da San Valentino in poi potrebbe diventare incontenibile. Sarà allora che Mercurio darà il suo apporto collaborando con il Sole. Sarà un febbraio con voglia di dolcezza, coccole e tanto affetto anche se ad accendere i bollenti spiriti potrebbe bastare davvero poco.

