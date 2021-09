Lentamente, ci stiamo lasciando alle spalle l’estate e, con un briciolo di malinconia, torniamo a rimboccarci le maniche per dare il meglio di noi. Certo, sarà necessario attendere qualche giorno prima di riprendere i giri giusti, ma con l’aiuto degli astri potremmo accelerare il processo. Infatti, nei prossimi giorni vedremo la Luna danzare insieme agli altri pianeti portando buoni influssi per alcuni segni, mentre, per altri, meno. Avevamo preannunciato che sarà un settembre complesso per questi 4 segni zodiacali secondo l’oroscopo 2021 ma occhio alle sorprese che il fine settimana riserva.

Dunque, senza indugi, vediamo come le stelle accenderanno questo weekend.

Sarà una vera bomba di passione il weekend per questi fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo 2021

Come detto, la Luna ballerina andrà a braccetto con Venere dando nuovi influssi di passione al segno del Cancro. I nati sotto il segno del Cancro stanno forse affrontando un momento di riflessione e di dialogo con se stessi dopo l’estate. Nonostante le avversità, la determinazione del Cancro non lo fa barcollare e le stelle lo premiano. Infatti, questo weekend potrebbe ritrovare nuova intesa con il partner o, finalmente, rimettere la testa fuori dalla sabbia in cerca di un po’ di pepe.

Il segno pungente

Sempre la stessa accoppiata Luna/Venere porterà energie piccanti anche al segno dello Scorpione, che non potrà fare altro che seguire l’istinto. Per fresche coppie di fidanzatini, sarà un momento di “approfondita conoscenza”, assaporando l’intesa con il partner. Attenzione, però a chi è in coppia e magari dubbioso, a non cadere in tentazioni esterne. I single, saranno semplicemente trasportati dall’istinto, senza ben sapere quello che stanno cercando, pur volendolo tremendamente.

Non sono una signora

Anche se il lavoro può essere stressante, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero ritrovare un guizzo di energie. Citando Loredana Bertè, il fine settimana sarà “un volo a planare” su un mare di passione, che sia con il partner o attraverso nuove avventure. Dopo qualche grattacapo, è arrivato il momento di dedicare un po’ di tempo al cuore, in coppia e non. Sole e Marte che stazionano nella Vergine suggeriscono che, nonostante gli impegni, non è certo questo il momento di pensare negativo. Infatti, è attraverso il continuo rimuginare che la Vergine finirà per convincersi che tutto è impossibile. Le stelle, però, ci dicono di lasciare alle spalle i cattivi pensieri, perché il fine settimana riserva golose sorprese.

Dunque, sarà una vera bomba di passione il weekend per questi fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo 2021 ma ricordiamoci che le stelle aiutano chi si lascia aiutare.

