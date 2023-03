L’orario migliore per mettere foto su Instagram: i like si triplicano con la tecnica degli influencer più famosi!

Ecco l'orario migliore per pubblicare foto su Instagram e triplicare i like - proiezionidiborsa.it

Vuoi ricevere più like e interazioni ai tuoi post su Instagram? Devi conoscere l’orario migliore per pubblicarle. Te lo sveliamo e ti spieghiamo il motivo.

Sono rimasti in pochi a non avere un account su Instagram. Questa semplice applicazione è sempre più importante nella vita di tutti i giorni. Un tempo il suo posto era occupato da Facebook, ma al giorno d’oggi sempre più persone si rivolgono a piattaforme come Instagram o TikTok, probabilmente percepite come più immediate.

Una delle funzioni che accomunano tutti i social network è la possibilità di mettere like (il cuore su Instagram o il mi piace su Facebook) ai contenuti che più ti interessano. È inutile nascondersi dietro un dito: tante persone danno molta importanza alla quantità di interazioni che le proprie foto ricevono.

Alcune lo fanno per lavoro, molte altre per semplice ego. Qualunque sia la motivazione, in questa guida ti sveleremo l’orario migliore per mettere le foto su Instagram. Sfruttando bene quest’informazione potrai raggiungere grandi traguardi. Infatti, avrai più possibilità che le persone vedano i tuoi contenuti. Di conseguenza, i like che riceveranno aumenteranno di molto. È però importante che tu sappia creare post interessanti e che possano catturare l’attenzione del tuo pubblico di riferimento. In caso contrario, difficilmente otterrai risultati.

Ecco l’orario migliore per mettere foto su Instagram: svelata la tecnica dei più noti influencer

L’orario di pubblicazione dovrebbe essere in realtà a scelto a seconda del proprio target di riferimento. Tuttavia, ci sono dei precisi giorni e orari in cui le persone tendono ad essere più attive e quindi a scrollare l’homepage e visualizzare contenuti.

Ad esempio, il mercoledì è il giorno migliore in cui pubblicare nuove foto. Infatti, è quello in cui gli utenti di Instagram tendono ad essere maggiormente attivi, specialmente nella fascia oraria tra le 11 e le 13. Se vuoi pubblicare contenuti di sera, dovresti invece farlo tra le 19 e le 21. Altri giorni ideali in cui farlo, meglio se durante gli stessi orari, sono il lunedì e il giovedì.

Il giorno e l’orario peggiore in cui pubblicare contenuti

Mai pubblicare foto e reel di domenica se vuoi che raggiungano la maggior parte del pubblico possibile. D’altronde, quest’informazione non sorprende granché. Si tratta del giorno della settimana che la maggior parte delle persone tende a trascorrere in famiglia, spesso non prestando attenzione al cellulare. Durante questo giorno, la minore attività dell’utenza si riscontra nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 del mattino.

