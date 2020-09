Purtroppo, ci eravamo illusi che il caldo avrebbe debellato o comunque indebolito questo maledetto coronavirus. I dati allarmanti, invece, che ne testimoniano la sua continua crescita hanno smentito tutti gli esperti internazionali. Non sono bastati mesi di isolamento contrastare la nuova piaga del secolo. In un momento in cui bisogna fare particolarmente attenzione a tutto ciò che tocchiamo, l’igiene è sempre più fondamentale. Ecco perché l’OMS consiglia disinfettante naturale contro il coronavirus da fare in casa. Proteggere la salute dei nostri cari diventa infatti la missione più importante in questo periodo.

Acqua e alcool puro

Pensate che, nonostante siano oggi in commercio centinaia di prodotti disinfettanti anche molto validi, i due elementi più efficaci sono acqua e alcool puro. La loro combinazione infatti, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è il disinfettante efficace delle mani. Importante è rispettare la concentrazione della parte alcolica che deve attestarsi intorno al 70% del contenuto. Una volta che avete creato in casa questa semplicissima mistura, conterete su un alleato fondamentale per la lotta ai batteri.

Un altro prodotto fai da te

Sempre l’OMS suggerisce un’altra lavanda disinfettante che possiamo produrre in casa: con acqua distillata, acqua ossigenata e alcol etilico. Se vogliamo aggredire anche le superfici domestiche, l’OMS consiglia il disinfettante naturale contro il coronavirus da fare in casa con due aggiunte. Prendiamo infatti alcol etilico, acqua ossigenata e acqua distillata, uniamoli e avremo un potente killer dei germi. Il nostro composto dovrà contare sul 90% di alcool etilico, il 2% di acqua ossigenata e il resto di acqua distillata. Al posto di quest’ultima, potremmo comunque anche utilizzare l’acqua della bollitura.

Dove contenerlo

I nostri Esperti per il prodotto, consigliano anche i contenitori per l’utilizzo, con la preghiera che siano sempre puliti e disinfettati:

a) plastica;

b) metallo o alluminio;

c) vetro.

Un ultimo consiglio: mentre il detergente per mani potrete utilizzarlo subito, quello formato dalle acque e dall’alcol, lasciatelo agire per un paio di giorni. Il loro mix infatti aumenterà di intensità e forza chiuso nel recipiente e lasciato riposare!

Approfondimento

Come ristrutturare un bagno piccolo e adattarlo alle nostre esigenze