Basta impastare, è ora di cimentarsi con questo cocktail elegante e provocante

Dopo un anno passato ai fornelli tra farina e lievito è arrivato il momento di cambiare direzione. Perché se c’è bisogno ancora di pazienza prima di tornare alla tanto agognata libertà, meglio trascorrerlo imparando cose nuove.

La primavera è alle porte ed è il momento ideale per la degustazione di questo drink. Dunque basta impastare dolci è ora di cimentarsi con questo cocktail elegante e provocante: il “Margarita”.

La storia

Il Margarita è uno dei drink più famosi al mondo. La sua storia però è avvolta da un alone di mistero.

È possibile trovare tante diverse paternità per questo drink. Tutte sono in qualche modo legate al Messico, patria di origine della tequila che è alla base della sua preparazione, e a una donna.

In un caso è un cocktail creato come regalo di nozze in occasione di un matrimonio. In una seconda versione pare sia stato inventato in onore della figlia di un ambasciatore in Messico. Infine, la versione più romantica e accreditata, narra che sia nato dall’amore del proprietario di un ranch di Tijuana per la ballerina Marijoire King, “allergica” a tutti gli alcolici tranne che alla tequila.

Gli ingredienti

a) 5 cl di tequila bianca, ovvero tre quarti di tazzina da caffè;

b) 2 cl di Cointreau o triple sec, ovvero un quarto di tazzina di caffè;

c) succo di mezzo lime.

La preparazione

Il bicchiere per questo cocktail è la coppa Margarita. Va raffreddata con il ghiaccio per due minuti. Con una fetta di lime si bagna metà del bordo della coppa per poi immergerla nel sale.

Gli ingredienti vanno, in seguito, messi tutti nello shaker. Se non si ha a disposizione uno shaker si può utilizzare una semplice barattolo di vetro con il tappo. Shakerare per 12 secondi e poi versare nella coppa da cui si sarà tolto il ghiaccio.

Ecco pronto un cocktail fresco e robusto perfetto per entrare nel mood dell’estate.

