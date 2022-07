Preparare i bagagli per una vacanza è sempre un’esperienza un po’ stressante. Se poi ci apprestiamo a partire per un viaggio in tenda o in camper, lo stress si moltiplica. Perché sappiamo che dovremo far affidamento soltanto su noi stessi e portarci tutto l’essenziale.

Ma c’è un oggetto a cui molte persone non pensano che però può rivelarsi indispensabile per risolvere i mille piccoli guai o inconvenienti a cui potremmo andare incontro durante una vacanza in camper. Vediamo di che cosa si tratta.

Utile per riparare molti tipi di danni e oggetti rotti

Ma di quale risorsa stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta della super colla. La super colla, che certamente quasi tutti abbiamo in casa, è uno strumento estremamente versatile e utilissimo, che può salvare la nostra vacanza in mille modi. È l’oggetto indispensabile in vacanza da portare in camper o in tenda e magari ci siamo fermati per qualche giorno lontano dalla civiltà. Ma vediamo in che modo la possiamo utilizzare.

Ci salva da scompartimenti rotti e componenti smontati in camper

Può capitare che borse e valigie si rompano durante una vacanza all’avventura, e la super colla è indispensabile per ripararle. Ma non solo: se viaggiamo in camper sappiamo che una strada un po’ accidentata può creare qualche piccolo danno nello scompartimento del veicolo. Avere una super colla a portata di mano può salvarci da mille inconvenienti.

L’oggetto indispensabile in vacanza in camper o tenda che risolve problemi

Possiamo usare la super colla non soltanto nel modo in cui la useremmo a casa per riparare degli oggetti di uso quotidiano, ma anche per salvare la nostra vacanza in campeggio utilizzando la fantasia per riparare quasi qualsiasi cosa, e evitare così degli inconvenienti che potrebbero rovinare la nostra vacanza.

Per riparare scarpe, zaini, zanzariere, materassini

Un sandalo rotto può rappresentare un enorme problema se stiamo campeggiando lontano dai negozi. Lo stesso vale per una zanzariera bucata (si può riparare anche con dei cerotti, se li abbiamo a disposizione), un materassino che perde, o una cinghia di uno zaino rotta. La super colla è l’oggetto indispensabile da portare in camper sempre con noi, per ovviare a tutti questi guai. Si tratta di un oggetto talmente piccolo e leggero che certamente non ci peserà portarcelo dietro, ma che può avere un enorme impatto positivo sulle nostre vacanze.

Lettura consigliata

L’accessorio indispensabile per una giornata in spiaggia senza paura dei ladri di borse