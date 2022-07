Non c’è niente di peggio che scoprire che la nostra casa è stata invasa dalle zanzare perché le zanzariere che abbiamo installato hanno dei buchi. I malefici succhiasangue riescono a infilarsi proprio ovunque. Anche un minuscolo strappo nella zanzariera è sufficiente per renderla completamente inefficace. Ma se abbiamo trovato uno strappo nella nostra zanzariera come possiamo porre rimedio senza cambiarla completamente? Esistono diversi trucchetti a seconda della gravità dello strappo.

Se il buco è piccolo possiamo usare lo smalto per le unghie

Vediamo prima il danno più semplice da riparare: un piccolo buco nella zanzariera lungo al massimo un centimetro. In questo caso la toppa è molto semplice. Basta utilizzare il banale smalto per le unghie che abbiamo praticamente tutti in casa. Lo smalto, indurendosi, formerà una barriera che terrà insieme i due lembi della zanzariera in maniera molto robusta. Scegliamo preferibilmente lo smalto trasparente, e applichiamolo diverse volte per assicurarci che lo strato protettivo sia efficace. Non tocchiamo la zanzariera fino a quando lo smalto non è completamente asciutto. Ma che fare se ci troviamo alle prese con uno squarcio più grande?

Buchi e strappi nelle zanzariere non saranno più un problema con questi metodi per ripararle subito

Se lo squarcio nella zanzariera è lungo diversi centimetri, dobbiamo ricorrere ad altri metodi. Lasciamo perdere lo scotch, perché non funziona per aggiustare le zanzariere. Per una soluzione di emergenza c’è un solo oggetto che abbiamo in casa in grado di tenere insieme i due lembi della zanzariera. Si tratta dei cerotti. I cerotti medici si attaccano perfettamente alla zanzariera e ci permettono di riparare il buco. Ma se vogliamo una soluzione più estetica e definitiva abbiamo una sola opzione.

Cerotti o nastro apposito

Buchi e strappi nelle zanzariere non ci creeranno problemi utilizzando un prodotto apposito. Per riparare la zanzariera possiamo utilizzare dello speciale nastro adesivo apposito che è stato pensato apposta per riparare le zanzariere. Ha la stessa trama della zanzariera e ha una colla potente che fa in modo che i lembi non scappino. Si può acquistare in ferramenta o online ed è molto semplice da utilizzare. Ma se le zanzariere di casa continuano a danneggiarsi e non sono efficaci, abbiamo ancora un asso della manica: utilizzare un tipo di zanzariere che una volta era molto comune, ma oggi sembra passato di moda e costa meno di 50 euro, parliamo della stupenda zanzariera a baldacchino.

