Pasta cacio e pepe, sai come farla alla perfezione? Ecco i 5 errori da evitare per un piatto da leccarsi i baffi

Le cose semplici spesso sono anche le più difficili. Una cacio e pepe? Si fa in un batter d’occhio, ma il risultato è spesso deludente. Salata, scotta, grumosa. È così che spesso si presenta un piatto che sembra alla portata di tutti, ma che nasconde non poche insidie. I segreti per una cacio e pepe perfetta? Andiamo a scoprirli.

Solo tre ingredienti per una delle nostre specialità gastronomiche più conosciute e più amate al Mondo. La pasta cacio e pepe gode di grande popolarità e non soltanto nel Belpaese. Si prepara velocemente, il tempo di cottura della pasta, ed è buonissima. La riuscita dipende però dall’equilibrio tra gli ingredienti e da alcuni piccoli trucchi da chef. E, soprattutto, da 5 errori da evitare.

Non un formaggio qualsiasi

La scelta degli ingredienti è fondamentale in un piatto che ne ha solo tre. Il primo errore da non fare è quello di scegliere un formaggio qualsiasi. Occorre del Pecorino romano DOP. È un formaggio prodotto con latte di pecora di zone geograficamente protette del Lazio e della Sardegna. Ha un sapore intenso e piccante a seconda del grado di stagionatura. La particolarità di questo formaggio è che, a contatto con l’acqua, si scioglie perfettamente formando la tipica cremina. Anche la stagionatura è importante per una cacio e pepe perfetta. Scegliamo un prodotto mediamente stagionato per evitare la formazione di grumi. Infine stemperiamolo con l’acqua di cottura in un rapporto di 1 a 1. Per 200 g di pecorino occorreranno 200 g di acqua.

Quanto sale?

Il secondo errore da non fare è quello di mettere troppo sale nella pasta durante la cottura. Il pecorino romano è un formaggio saporito che va stemperato con una pasta leggermente insipida. Quindi, quanto sale? Esattamente la metà di quello che usiamo solitamente. Solo così il piatto avrà il giusto grado di sapore. Il terzo errore riguarda invece l’uso del pepe in polvere. Scegliamo quello in grani e maciniamolo al momento, al mortaio. Deve mantenere una consistenza leggermente grumosa, deve sentirsi sotto i denti. Per questo risultato, facciamolo leggermente tostare in padella prima della macinatura. Il quarto errore è quello di far cuocere troppo la pasta. La cottura deve essere al dente per evitare che la pasta diventi collosa. Il segreto è di toglierla dal fuoco con qualche minuto di anticipo rispetto ai tempi di cottura indicati sulla confezione. Il quinto errore da non fare riguarda la mantecatura che non va fatta sul fuoco ma rigorosamente a freddo.

Pasta cacio e pepe, la ricetta perfetta

Ora che conosciamo tutti i segreti per una cacio e pepe perfetta, mettiamoci all’opera.

Ingredienti per 4 persone

400 g di tonnarelli;

200 g di pecorino romano DOP grattugiato;

pepe nero in grani e sale q.b.

In una zuppiera prepariamo la cremina di formaggio con il pecorino, il pepe macinato e 200 g di acqua di cottura non troppo calda. Versiamo quindi i tonnarelli cotti al dente e mescoliamo accuratamente. Aggiungiamo una spolverata di pecorino e di pepe.