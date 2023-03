Muffa sui muri, risolvi con questo rimedio naturale e potentissimo e non sarà più un problema

Se hai deciso di dichiarare guerra alla muffa, sei nel posto giusto. Ci sono diversi rimedi per prevenirla e per combatterla efficacemente quando si è già formata. Sei pronto per metterti all’opera?

Forse non esiste un nemico più tenace della muffa. Ha una resistenza che scoraggia. Occorrono armi affilate per debellarla efficacemente ed è necessario intervenire su più fronti a cominciare dalla prevenzione. Se hai un problema di muffa sui muri, risolvi con queste misure efficaci.

La prevenzione in 5 mosse

La muffa è un problema molto diffuso soprattutto in presenza di umidità e in alcuni ambienti della casa. Lo scarso ricambio d’aria e i muri vecchi peggiorano la situazione. Alcune volte la causa è la presenza di infiltrazioni o di perdite di acqua. In ogni caso, come intervenire? La prima cosa da fare anche in inverno è quella di arieggiare gli ambienti creando un po’ di corrente. Il ricambio di aria riduce l’umidità e rende difficile la formazione delle muffe. Fallo ogni giorno e vedrai un netto miglioramento della situazione. La seconda cosa da fare è quella di usare delle speciali vernici antimuffa. Quando è il momento di tinteggiare, scegli questi prodotti che sono difficilmente attaccabili dalle muffe. Inoltre, in cucina e in bagno, dove si forma molto vapore, fai uso di aspiratori dotati di filtro e di ventole. Infine, evita di stendere i panni in casa e pulisci regolarmente la grondaia per evitare accumuli di acqua lungo il perimetro della casa. Rimuovere la causa della muffa è il primo passaggio da fare per impedire che si formi di nuovo.

Muffa sui muri, risolvi con questa potente miscela

Quando la muffa si è già formata non resta che rimuoverla e bisogna farlo subito. Un intervento tempestivo evita l’estendersi della macchia e la blocca subito. Come preparare un potente antimuffa? Ti occorreranno pochi prodotti. In una ciotola versa 125 g di sale fino e 3 cucchiai di aceto bianco. Mescola gli ingredienti tra loro, poi aggiungi 5 gocce di olio essenziale di tea tree e 2 cucchiai di acqua ossigenata. Amalgama bene gli ingredienti fino a formare un composto omogeneo e compatto. Prendine una piccola quantità con una spugnetta abrasiva e stendila sulla muffa strofinando fino alla completa asportazione. L’efficacia della miscela deriva dalle proprietà antibatteriche e sbiancanti degli ingredienti. Probabilmente sarà necessario intervenire più volte per eliminare definitivamente la muffa. Ripeti l’operazione appena se ne riforma la più piccola traccia e la vedrai sparire definitivamente.

Un kit assorbiumidità

Per evitare che la muffa si riformi e per mantenere in casa un livello di umidità ideale potresti costruire un kit assorbiumidità da posizionare negli ambienti più vulnerabili. Puoi anche acquistarlo a prezzi contenuti, ma realizzarlo è davvero molto semplice e a costo zero. Avrai bisogno di un contenitore di plastica munito di coperchio su cui praticherai dei fori. Versa del sale grosso nel contenitore e il tuo kit è pronto. Il sale è un assorbitore naturale di umidità, un agente essiccante molto efficace soprattutto negli ambienti piccoli. Controlla il tuo deumidificatore una volta alla settimana. Se il sale è bagnato, fallo asciugare in forno per 10 minuti e potrai riutilizzarlo di nuovo.