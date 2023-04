Lo zucchero migliore per la nostra salute e quello assolutamente da evitare: le marche da preferire al supermercato

Qual è lo zucchero migliore che si può acquistare al supermercato e quello assolutamente da evitare? Cerchiamo di fare un quadro completo su cosa è meglio per la nostra salute con uno sguardo alle marche migliori e al loro costo.

Un elemento che ci attrae tanto in cucina ma che può fare anche tanto male alla nostra salute è sicuramente lo zucchero. Questo composto di cristalli si estrae dalla barbabietola da zucchero e dalla canna da zucchero. In base alla sua preparazione abbiamo a disposizione diversi tipi di zucchero. Però, bisogna considerare che tutti i cibi ce l’hanno e che eccessive quantità di questo prodotto possono portare a conseguenze molto spiacevoli per la nostra salute. Alcuni tipi fanno meno male di altri ed è importante essere informati sull’argomento.

Dunque, se andiamo al supermercato a fare la spesa, qual è lo zucchero migliore per la nostra salute e quello assolutamente da evitare? Cerchiamo di capire le marche che danno un prodotto sano e di buona qualità e qual è quel tipo di zucchero dal quale stare alla larga.

Perché fa male?

Il nostro cervello e tutto il nostro organismo ha bisogno di zuccheri e da questo non si può scappare. Ma lo zucchero di cui abbiamo necessità è quello appartenente alla famiglia dei glucidi, quello che si trova nella frutta, nei legumi, nei cereali e in tutti i vegetali in generale.

Quello che consumiamo nella maggior parte dei casi, invece, è saccarosio raffinato. Si tratta dello stesso zucchero naturale, ma che viene lavorato artificialmente dalle industrie. Questo lo rende tossico per il nostro organismo se assunto in grandi quantità.

Lo avrete notato anche voi. Dopo un’abbuffata di dolci, che contengono zuccheri aggiunti in grande quantità, ci si sente gonfi, stanchi e, a volte, sopraggiunge il mal di testa. Questi, infatti, vanno ad alterare la flora batterica e creano squilibrio nell’intestino. Per non parlare delle conseguenze sui denti.

Ma allora, quale zucchero possiamo scegliere quando andiamo a fare la spesa? Sicuramente la migliore persona in grado di consigliarvi nei dettagli in base alla vostra salute è un nutrizionista oppure un medico. Tuttavia, ci sono alcune informazioni generali da tenere sempre in considerazione.

Lo zucchero migliore per la nostra salute e quello assolutamente da evitare: quali marche scegliere

Gli zuccheri aggiunti, quelli che si trovano in prodotti industriali, sarebbero da evitare.

Se invece vogliamo acquistare zucchero per dolcificare preparazioni dolciarie, meglio prediligere quello integrale. Questo significa che dovremmo acquistare zucchero di canna integrale. Poi attenzione alla dicitura: lo zucchero di canna è ugualmente lavorato come lo zucchero bianco. Dovremmo acquistare lo zucchero di canna integrale biologico.



Questo sarebbe il migliore in assoluto, secondo alcuni esperti di Naturopatia e le marche migliori che li producono sarebbero PANELA e MASCOBADO.

Anche la stevia è un dolcificante tutto naturale che non ha nessuna conseguenza sulla glicemia secondo l’EFSA. Uno dei migliori prodotti indicati dagli utenti sarebbe STEVIA DROP ACE DOLCIFICANTE. A basso contenuto glicemico ci sono anche lo xilitolo puro, il fruttosio puro e il succo d’agave. Anche il miele fa bene, ma deve essere estratto a freddo, biologico e integrale, non lavorato.

Cosa dice sull’argomento Altroconsumo

Viene fatta una distinzione tra 5 tipi diversi di zucchero:

a) bianco o raffinato;

b) di canna (grezzo e integrale);

c) a velo;

d) fruttosio;

e) di cocco.

Inoltre, si specifica che lo zucchero di canna integrale, non essendo lavorato, preserva più vitamine e più sali minerali rispetto agli altri, anche se non con una differenza molto elevata. Infine, viene indicato lo zucchero biologico come quello in cui non si utilizzano prodotti chimici e nella cui produzione c’è una maggior attenzione per la tutela dell’ambiente.