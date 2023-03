Pochi sanno che Lady Gaga e Morgan Freeman soffrono di questo disturbo. Insonnia o mal di testa possono essere sintomi

Ci sono malattie che non risparmiano nessuno, anche se si è delle famose star. Come questa patologia che ha colpito due famosi artisti del livello di Lady Gaga e dell’attore Morgan Freeman. Tutto inizia, di solito, con dei dolori muscolari, ma bisogna stare attenti alle conseguenze. Ecco perché vanno valutati tutti i sintomi, che sono questi.

Purtroppo, le malattie non guardano in faccia nessuno. Puoi essere anche una star acclamata, ma questo non ti esenta dal soffrire di determinate patologie, come una persona comune. Ovviamente, sapere che un determinato attore o cantante ha contratto una malattia, ti spinge a volerne sapere di più.

Non a caso, questi personaggi pubblici vengono, spesso, usati per lanciare degli appelli e fare da testimonial per la prevenzione. Quindi, se da un lato c’è il rammarico perché devono attraversare momenti difficili, dall’altro vanno ringraziati per il loro impegno sociale. E, come dimostrano i social, chi ha tanto seguito può veramente fare anche del bene, inviando, a platee allargate, importanti messaggi.

Lady Gaga ha confessato di soffrire di questa patologia e sono questi i sintomi più comuni

Pochi sanno che Lady Gaga e Morgan Freeman soffrono di una patologia davvero insidiosa. Non a caso, viene anche

definita come la sindrome del dolore che non si vede. Si tratta della fibromialgia, una patologia che, di solito, colpisce le donne, anche se, come abbiamo visto, non ha risparmiato Morgan Freeman.

Una malattia, oltretutto, comune, visto che sono circa ben 2 milioni le persone, in Italia, colpite da fibromialgia. Preoccupante il fatto che, nove volte su dieci, queste persone siano di sesso femminile. Donne che già sono alle prese con un’altra sindrome poco piacevole. Per non parlare di un’altra patologia abbastanza simile come sintomi alla fibromialgia.

Ecco perché la fibromialgia è particolarmente subdola e non va trascurata

Talmente subdola che diventa difficile da diagnosticare. Questo perché sono numerosi e diversi i sintomi che concorrono alla fibromialgia. Con una conseguenza non da poco, visto che riduce la capacità lavorativa e può compromettere anche la propria vita sociale.

Per dire, Lady Gaga è stata costretta ad annullare ben dieci concerti del suo tour europeo, perché impossibilitata, dalla fibromialgia, ad esibirsi. E Morgan Freeman, a Esquire, ha detto che la sua fibromialgia si è manifestata come un dolore straziante, che si dipana su e giù per il braccio. Al punto da non poter andare più a cavallo e in barca a vela.

Pochi sanno che Lady Gaga e Morgan Freeman soffrono di questa patologia che non è curabile. Ecco i sintomi

Tra i sintomi più comuni, il mal di testa e l’insonnia (o un sonno che non riposa). Come spiegano anche dall’Humanitas, sono segnali i dolori muscolari diffusi, diminuzione della forza muscolare negli arti, stanchezza, rigidità, umore alterato,

stress, problemi di memoria. Non da meno è l’ipersensibilità al freddo, all’umidità o al caldo. Ansia e depressione sono altri sintomi legati alla fibromialgia, così come il reflusso gastroesofageo e il colon irritabile.

Come si vede, tutti sintomi comuni a molte patologie, che rendono subdola la fibromialgia. Purtroppo, non esistono misure per prevenire la fibromialgia. Visto che non esiste una cura definitiva, si può convivere con la malattia grazie a farmaci, ma anche cambiando lo stile di vita troppo stressato. Fondamentale è consultare subito il proprio medico di fiducia.