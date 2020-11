Una corretta nutrizione si sa che fa bene all’essere umano. Gli alimenti sono pieni di proprietà ottime per la salute. Per questo motivo una dieta sana ed equilibrata gioca una parte fondamentale per una vita healthy. È da poco arrivata anche la notizia che lo yogurt aiuta a rigenerare le ossa fratturate. Ma in che modo precisamente? E come?

Lo studio scientifico dell’università Hubei di Wuhan

A Wuhan, in Cina, infatti un team di medici ha esposto una nuova idea, pubblicata sulla rivista Science Advances. Lo studio prende in esame proprio lo yogurt o meglio un batterio presente al suo interno.

Quando ci si frattura un osso si è soliti ricorrere ad un intervento chirurgico per guarire in fretta. Ovviamente dipende poi dal tipo di frattura e soprattutto da quale osso si è rotto, ma in media l’operazione è d’obbligo. Per far guarire l’osso viene impiantato un metallo che avrà il compito di tenere le ossa ferme e dritte.

In Cina però hanno condotto degli esami dove si evince che anche lo yogurt aiuta a rigenerare le ossa fratturate. Infatti i batteri presenti potrebbe aiutare le ossa a rigenerarsi. I ricercatori dello studio hanno sperimentato un rivestimento nell’impianto proprio a base di un batterio presente nello yogurt.

Lo yogurt aiuta a rigenerare le ossa fratturate

L’esperimento si è svolto su dei topi con delle fratture alla tibia. Ad alcuni è stata impiantata la normale procedura, ad altri invece è stato impiantato un metallo rivestito del batterio Lactobacillus casei. Dopo un mese dall’esperimento i topi con l’impianto rivestito dal batterio avevano rigenerato il tessuto osseo al 27%, mentre quelli con l’impianto normale al 16%.

Questo significa che la frattura si sta rigenerando più velocemente. E significa inoltre che i batteri presenti nello yogurt possono essere, forse, utilizzati anche in altro modo. Ed essere utili in caso di fratture.

