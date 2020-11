Per stare in buona salute il corpo umano, tra l’altro, deve essere reattivo nell’alzare delle difese contro i virus e contro altri agenti patogeni. E questo accade se e solo se il proprio sistema immunitario è forte. Ecco allora come alzare le difese immunitarie usando dei rimedi naturali. Dato che pure la corretta alimentazione e gli stili di vita in tal senso possono fare davvero la differenza.

Nel dettaglio, partendo dagli stili di vita, l’attività fisica giornaliera agevola il mantenimento di un sistema immunitario forte e, nel complesso, favorisce lo stare in salute. E questo perché l’attività fisica da un lato tiene lontano lo stress. E dall’altro agevola l’espulsione delle tossine dall’organismo. Condurre uno stile di vita sano, inoltre, passa pure attraverso il dormire bene e a lungo, ovverosia 7-8 ore al giorno altrimenti nell’organismo gli anticorpi tenderanno ad essere non solo più affaticati, ma pure più vulnerabili.

Passando all’alimentazione sana ed equilibrata, ci sono molti cibi da inserire nella dieta che sono in tutto e per tutto alleati dello stare in salute. E pure del corretto funzionamento del sistema immunitario. Su tutti i frutti, le verdure e gli ortaggi. Ma andando sempre a privilegiare non solo i prodotti di stagione e di qualità, ma tra questi pure quelli che sono ricchi di vitamine e di antiossidanti.

E quindi spazio nella dieta, in questo periodo, alle arance, ma anche ai kiwi ed alla frutta secca in quantità giornaliere moderate. Così come mettere nei cibi, che siano cucinati o a crudo, l’aglio, la cipolla e le spezie significa assumere alimenti che hanno spiccate proprietà antisettiche e antibatteriche. Ma anche digestive e decongestionanti contro i malanni di stagione. Basti pensare che molte spezie, come ad esempio lo zenzero, sono indicate per la preparazione di tisane. Proprio come rimedio naturale espettorante e antinfiammatorio.