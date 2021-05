L’olio d’oliva è un prodotto eccellente molto utilizzato in cucina, ma non solo. Infatti, grazie alle sue innumerevoli proprietà, è usato anche per altri scopi. Quello che vogliamo rivelare oggi è un classico rimedio della nonna per risolvere un problema molto comune. Infatti, lo straordinario motivo per cui tutti stanno utilizzando l’olio d’oliva sulla pelle non è quello a cui pensiamo.

Benefici dell’olio d’oliva

L’olio d’oliva è un prodotto largamente diffuso tra le nostre abitudini alimentari. Infatti, esso è uno dei cibi alla base della dieta mediterranea. Oltre all’acido oleico, che è noto per i suoi effetti positivi sul sistema cardiovascolare, questo è anche ricco di vitamina E. La vitamina E è utile a proteggere pelle e capelli e a rigenerare le cellule. La sua azione permette di proteggere le cellule dall’invecchiamento e dai danni degli agenti esterni come l’esposizione solare. Nonostante tutte queste incredibili proprietà, lo straordinario motivo per cui tutti stanno utilizzando l’olio d’oliva sulla pelle non è quello a cui pensiamo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Rimuovere le macchie di pittura

Ebbene sì: l’olio d’oliva, non è soltanto un eccellente prodotto in grado di proteggere la nostra pelle e i nostri capelli. Esso, infatti, è anche in grado di rimuovere le macchie di pittura sulla pelle. Se stiamo dipingendo un quadro o pitturando le pareti di casa, può capitare che qualche goccia vada a finire sulla nostra pelle. I solventi sono prodotti chimici e come tali sono molto aggressivi: potrebbero dunque provocare delle brutte irritazioni. Forse non tutti sanno che ci sono dei prodotti naturali che possono svolgere la stessa funzione. Per rimuovere queste macchie, dobbiamo applicare qualche goccia d’olio d’oliva sulla macchia. Prendiamo poi un panno morbido e strofiniamo delicatamente sulla zona interessata. L’olio sarà in grado di ammorbidire la macchia di pittura sulla pelle rimuovendone ogni residuo. A questo punto, potremo risciacquare la zona con acqua tiepida e sapone neutro per rimuovere ogni traccia di olio.

Approfondimento

Chi versa farina e olio d’oliva sul lavello in acciaio lo fa per questo interessante motivo.