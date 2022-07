Spesso i comportamenti altrui ci sembrano veramente bizzarri e indecifrabili. Spesso, infatti, ci saremo recati in casa di amici e conoscenti e avremo notato delle cose strane, magari dettate da mode passeggere o da modi di vivere diversi dal nostro. Un esempio è stato quello di dormire con un limone sul comodino, metodo di feng shui per scacciare le energie negative che spopolava a inizio 2021. Oggi parliamo di un’altra pratica che potrebbe sembrare stravagante, ma che ha un preciso senso e può essere veramente utile in cucina. Ecco lo strano motivo per cui molti stanno lasciando un termometro immerso dentro un bicchiere d’acqua sui ripiani del frigorifero. Scopriamo insieme il perché dietro a questa azione apparentemente insensata.

SOS elettrodomestico guasto, quali potrebbero essere le cause

Prima però parliamo del frigo nel dettaglio e dei possibili guasti che potrebbe presentare, soprattutto in questo periodo di grande calura. Infatti è proprio questo l’arco temporale in cui la temperatura esterna e quella interna al macchinario potrebbero non risultare ben bilanciate. Quando ci sono problemi uno dei primi segnali a cui prestare attenzione è il cibo. Infatti cattivi odori e alimenti in decomposizione sono ovvie e lampanti spie che permettono di capire che qualcosa non va. Un’altra avvisaglia a cui prestare attenzione è la brina che si accumula sulle pareti. Questa è un indice di malfunzionamento e per questo va rimossa. Infatti questo strato di ghiaccio tende ad isolare e a compromettere lo scambio fra l’aria interna e quella esterna. Un’altra cosa da verificare è l’aderenza dell’anta: se lo sportello infatti presenta delle deformazioni e non permette una corretta chiusura, può condurre a un guasto di tutto l’apparecchio.

Ecco lo strano motivo per cui molti stanno mettendo un bicchiere d’acqua e un termometro nel frigorifero

La temperatura interna, però, può essere compromessa a causa di vari fattori e il guasto può derivare da tanti pezzi. Fra questi ultimi possono presentare dei malfunzionamenti la ventola, il liquido di refrigerazione, il compressore e molti altri ancora. Per questo è sempre meglio monitorare i gradi presenti al suo interno che dovrebbero idealmente essere compresi fra i 2 e i 6. Per tenerli sempre sotto controllo basta infatti inserire un termometro all’interno di un bicchiere d’acqua. In questo modo si avrà immediatamente una spia che ci permetterà di sapere se qualche ingranaggio non sta funzionando nel modo giusto.

