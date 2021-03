Fare incetta di generi alimentari rientra almeno in un 25% del nostro budget mensile. Questo perché, con un eventuale affitto, è una spesa elementare e inderogabile. Esistono però anche in questo caso dei modi per spendere meno soldi, non perdendo in qualità e in varietà.

Non sprecare più soldi e cibo con questo trucco per organizzare intelligentemente il proprio frigorifero

Uno di questi è comprare solo l’indispensabile e consumarlo del tutto. Per questo motivo oggi spieghiamo come non sprecare più soldi e cibo con questo trucco per organizzare intelligentemente il proprio frigorifero.

Un cassetto speciale

La maggior parte dei frigoriferi ha una suddivisione già preimpostata. Generalmente il cassettino in fondo è dedicato alla frutta e alla verdura, mentre i vari scaffali sono dedicati ad altri alimenti.

Lo sportello, invece, è generalmente utilizzato per le bevande come acqua e latte. Bisogna analizzare quale di questi spazi è meno ingombro e usarlo per l’istituzione di un’area speciale dedicata ai prodotti in scadenza, quindi da consumare prima.

Come organizzarsi, giocando di astuzia

Il problema che può porsi però è il seguente: come gestire in modo furbo le diverse scadenze? È molto semplice. Prima di tutto consigliamo di congelare il cibo che non ha necessariamente bisogno di essere cotto. Ad esempio possiamo farlo con la carne, con il pesce o con vari condimenti.

Il resto va ordinatamente messo in fila nel nostro spazio, lasciando in prima fila le cose che vanno a male in minor tempo. In questo modo non si sprecherà più niente!

Oggi abbiamo spiegato un modo facile per non sprecare più soldi e cibo con questo trucco per organizzare intelligentemente il proprio frigorifero. Se si vogliono scoprire altre curiosità su questo mondo, consigliamo di consultare questo articolo al seguente link: “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche”.