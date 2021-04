Le uova sono a prima vista l’alimento ideale per una gustosa ed energetica alimentazione. Possono però diventare inaspettatamente ingredienti per il trattamento e il benessere dei capelli. Rendere più bella e forte la capigliatura è possibile, restando comodamente in casa, senza spendere cifre esorbitanti.

Le uova sono, quindi, il perfetto trattamento naturale per tutti i tipi di capelli. Fare un impacco una volta al mese li rende più forti e idratati.

Perché le uova fanno bene ai capelli

Le uova, per la precisione all’interno del tuorlo, contengono proteine e grassi che favoriscono l’idratazione del capello.

Mentre nell’albume sono presenti proprietà anti batteriche che limitano la grassezza del capello stesso.

A ogni tipo di capello il suo trattamento

Il perfetto trattamento naturale per tutti i tipi di capelli varia nella sua composizione:

per capelli normali occorre un uovo intero;

per capelli grassi, solo l’albume;

per capelli secchi, solo il tuorlo;

Il trattamento, se si è utilizzato l’intero uovo o il tuorlo, può essere fatto non più di una volta al mese Altrimenti in caso venga utilizzato l’albume, il trattamento può essere praticato anche una volta ogni due settimane.

Preparazione

Utilizzare in base alla lunghezza dei capelli un uovo o più uova. Sbattere l’uovo, o la parte che occorre, come se si dovesse preparare una frittata. Una volta ottenuta una miscela omogenea, applicare il composto. I capelli al momento dell’applicazione devono essere umidi e tamponati a dovere. Lasciare in posa per trenta minuti e avvolgere la testa con pellicola, oppure con un asciugamano vecchio.

Trascorsi i trenta minuti, risciacquare abbondantemente con acqua tiepida per poi continuare con il consueto shampoo.

A un primo sguardo, dopo solo pochi trattamenti, il beneficio sarà evidente e i capelli avranno un aspetto notevolmente più sano.

Le uova, un trattamento naturale per tutti i tipi di capelli, e chi l’avrebbe mai detto?

Le soluzioni più efficaci per il nostro benessere sono, quasi sempre, sotto i nostri occhi.