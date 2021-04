Quando si fa la manicure da soli, una domanda che ci si sarà posti almeno una volta è come farlo senza macchiare la pelle delle dita. Avere le mani curate è importante e basta qualche accorgimento per avere un risultato perfetto. Grazie a questi consigli non sarà più un mistero.

Ecco i semplicissimi ed efficacissimi modi ai quali nessuno pensa mai per applicare lo smalto senza sbavature.

Cospargere intorno all’unghia olio di oliva

Preparare sul tavolo la postazione di lavoro, in modo da evitare di macchiare la superficie. Applicare lo smalto, partendo al massimo da 1-2 millimetri dalle cuticole. In questo modo il letto dell’unghia verrà slanciato e sembrerà più ampio.

Per tenere lo smalto lontano dalle cuticole, basta cospargere l’area intorno all’unghia di olio d’oliva.

Una volta asciugato lo smalto, quello in eccesso sparirà dalle cuticole: lavando con l’acqua e il sapone, le mani.

Usare del nastro adesivo durante l’applicazione dello smalto

Usare del nastro adesivo durante l’applicazione dello smalto. Attaccare il nastro adesivo intorno all’unghia per proteggere la pelle e una volta asciutto rimuoverlo. Il risultato sarà perfetto.

Applicare una base trasparente sulle cuticole

Applicare una base trasparente sulle cuticole e sulla pelle intorno all’unghia, una volta asciugata diventerà una pellicola protettiva. A questo punto applicare lo smalto del colore che più si preferisce.

Quando lo smalto si sarà asciugato, prendere un cotton fioc e con dell’acetone pulire le eventuali sbavature.

Grazie alla base trasparente lo smalto colorato non avrà impregnato la pelle e sarà facile rimuoverlo.

Utilizzare mascherine per unghie

Un altro modo per evitare le sbavature è l’utilizzo di mascherine per unghie. Le mascherine per unghie, vengono usate come stencil. Queste, delimitando l’area, garantiscono un’applicazione precisa e impeccabile.

Utilizzare penne correttive

Ecco l’ultimo dei semplicissimi ed efficacissimi modi ai quali nessuno pensa mai per applicare lo smalto senza sbavature.

Esistono in commercio delle penne correttive con le quali cancellare lo smalto in eccesso, finito sulle cuticole e sulla pelle intorno alle unghie.