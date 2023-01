Lo sport per dimagrire più velocemente? Prima della risposta, ecco cosa dovresti sapere

Lo sport per dimagrire più velocemente-proiezionidiborsa.it

Perdere peso è l’obiettivo di tanti, soprattutto dopo un periodo festivo o comunque di grandi abbuffate. Inevitabilmente si cercano scorciatoie o soluzioni che potrebbero rappresentare il metodo più rapido per riuscire a centrare l’obiettivo. Ecco, però, la risposta migliore a chi cerca la strategia giusta.

I chili di troppo sono un problema che riguarda tanti. Pochi o tanti che siano, ci sono dei concetti base che non bisogna disperdere. Ad esempio si dice che, tra i primi metodi per sbarazzarsene, ci sia fare attività fisica. E, a patto che non ci siano controindicazioni e che si abbia il via libera dal proprio medico, è sicuramente una verità.

Lo sport per dimagrire più velocemente? Le premesse prima di rispondere

Nel momento in cui si sceglie di abbandonare il divano e di mettersi in moto, è probabile ci si chieda quale sport sia meglio fare. Quale sarebbe in particolare lo sport che fa dimagrire di più?

La risposta che potrebbe sorprendere è che, di fatto, potrebbero essere “tutti” o “nessuno”. Quello che appare un concetto contorto è in realtà più semplice di quel che si pensi.

Sia che si scelga di andare a correre o di fare qualunque altra attività fisica, c’è un aspetto che fa la differenza: ciò che si mangia.

Nessuno sport probabilmente farà dimagrire se si mantiene uno stile di vita alimentare sbagliato. Oltre ai benefici che apporta all’organismo, muoversi rappresenta un modo per consumare calorie.

Come si dimagrisce con lo sport

Per dimagrire è necessario creare il cosiddetto deficit calorico. Si deve puntare, cioè, a mangiare meno calorie di quante se ne consumano. Fare del moto equivale ad innalzare il monte del proprio fabbisogno, favorendo la creazione della differenza.

Se si mangia tanto e non si segue uno stile di vita alimentare equilibrato diventa difficile ottenere una perdita di peso.

Un concetto da non dimenticare mai

Occorre, inoltre, ricordare che il termine “velocemente”, secondo i nutrizionisti, dovrebbe sparire dai propositi di chi vuole perdere dei chili.

Questo perché ogni dimagrimento dovrebbe essere graduale e ottenuto con una dieta che non preveda tagli drastici. Il corpo ha bisogno sempre e comunque del giusto nutrimento.

Questo consente di non correre rischi inutili e di far sì che ogni dieta sia sostenibile nel tempo. Non a caso il consiglio è sempre quello di rivolgersi a degli esperti.

Come scegliere lo sport per dimagrire? Le cose da sapere

Poi sarà il momento di scegliere lo sport. L’ideale sarebbe trovarne uno che piace e che consenta di diventare una buona abitudine, magari compatibilmente con le proprie caratteristiche.

Si potrebbe scegliere uno sport aerobico come la corsa ed il ciclismo. In quei casi tanti muscoli vengono coinvolti e per un tempo più o meno lungo. Questi consentono di “bruciare” più calorie durante la sessione.

Chi, invece, ad esempio andrà a praticare uno sport come il body building potrebbe avere comunque benefici. Non ci sarà lo stesso dispendio energetico durante l’attività fisica. Tuttavia, gli aumenti della massa muscolare generano una crescita del metabolismo basale e dunque del fabbisogno energetico quotidiano.

E si tratta di informazioni che potrebbero tornare utili nel momento in cui si chiede quale sia lo sport per dimagrire più velocemente.