Non dovrai più stirare i panni: ti sveliamo i 10 trucchi da seguire per stendere bene e risparmiare tempo, soldi e fatica

Le faccende di casa ti portano via sempre molto tempo? Nessuna paura, oggi siamo qui per te perché vogliamo dare dei consigli su come stendere alla perfezione il bucato e non doverlo più stirare. Avere il bucato sempre perfetto è il sogno di tutti, ma sfortunatamente stirare è una delle attività più noiose che dobbiamo fare in casa. Con questo articolo cercheremo di aiutarti a rendere la tua vita più facile: se sei curioso, continua a leggere.

Dopo i recenti aumenti, stirare può incidere sulle bollette di casa. Quando raccogliamo i panni dopo averli stesi e li vediamo con tutte quelle pieghe iniziamo a pensare a tutto il tempo che perderemo dovendoli stirare. In realtà, molto spesso è colpa nostra se i panni sono tutti stropicciati. Se continuerai a leggere, ti spiegheremo perché i panni si stropicciano e come evitare di stirare.

Perché il bucato si stropiccia

Il bucato si stropiccia per diverse ragioni. Innanzitutto, usiamo un programma di lavaggio idoneo ad ogni tipo di capo. Quindi usiamo la temperatura adatta per i capi bianchi, colorati, in cotone o per i tessuti delicati dividendoli adeguatamente.

Inoltre, non riempiamo mai eccessivamente la lavatrice, ma piuttosto dividiamo i capi in più lavaggi. In questo modo, i capi prenderanno meno pieghe.

Non dovrai più stirare i panni: ti sveliamo i 10 segreti da mettere subito in pratica

Usare poco detersivo eviterà le grinze, perché il lavaggio richiederà meno tempo per eliminare i residui di prodotto tra le fibre.

Dopo aver lavato i panni, stendili subito per evitare che rimangano appallottolati nel cestello stropicciandosi. Fortunatamente, esistono lavatrici che ci permettono di impostare l’orario di fine del lavaggio per stendere i panni quando ci fa comodo. Inoltre, stenderli ancora bagnati aiuterà ad eliminare le pieghe.

Le lavatrici più moderne possiedono programmi come “stiro facile” che ti permetteranno di ottenere un bucato perfetto senza stirare.

Infine, anche la temperatura di lavaggio è importante. Quando possibile, preferiamo un lavaggio a basse temperature.

Come stendere il bucato per non stirare

Non dovrai più stirare i panni: ti sveliamo i 10 metodi della nonna per avere un bucato perfetto senza dover usare il ferro da stiro.

Dividi il bucato per tipologie e tessuti. Sbatti i capi prima di stenderli per ridurre il numero di pieghe ed evita di esporli direttamente al sole. I raggi solari renderanno le fibre più dure e resistenti alle pieghe.

Se hai a che fare con magliette, maglioni, vestiti e camicie non usare mollette che lasciano i segni, ma le grucce. Fissale al filo con una molletta, chiudi i bottoni e il gioco è fatto.

Usa le mollette in modo strategico: sotto le ascelle o lungo le cuciture. Stendi gonne e pantaloni dalla vita lungo la zona della cintura, dai passanti o sulle cuciture laterali.

Per capi grandi come coperte e lenzuola, fai attenzione a dare loro il giusto spazio sui fili tendendole per bene. Se la giornata non è ventosa, stendile in maniera speculare in modo che non sia necessario usare le mollette.

Per finire, i calzini si stendono dalla punta, le mutande dalle cuciture laterali e i reggiseni vanno chiusi con gancetti e fissati con una molletta.