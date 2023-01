In quale giorno e dove si festeggia l’addio al celibato? Guida completa agli errori da non fare!

In quale giorno e dove si festeggia-proiezionidiborsa.it

Qual è il miglior giorno in cui festeggiare l’addio al celibato? Dove? Scopri la guida che spiega gli errori da non fare assolutamente in generale.

È bene precisare che cos’è: si tratta di una festa tipica dei paesi anglosassoni e questa giornata si festeggia prima del matrimonio in onore di un uomo che si sta per sposare a breve. Chi la organizza? Gli amici più stretti, ovviamente! Durante questo evento che viene tenuto nei giorni prima delle nozze, si celebra in modo simbolico l’abbandono alla condizione di celibe, ossia l’inizio di un matrimonio.

Tradizionalmente parlando, i partecipanti alla festa devono necessariamente essere maschi, non ci sono amiche donne in genere, ma dipende dalla situazione: questa è la tradizione! Secondo molte culture chi organizza in maniera effettiva la festa è il testimone dello sposo insieme agli amici. Il senso? Un’ultima giornata, serata o notte da single prima del matrimonio.

Scopri in quale giorno e dove si festeggia l’addio al celibato

Che giorno si fa l’addio al celibato? Solitamente va bene iniziare ad organizzare un mese prima, la festa dovrebbe essere realizzata almeno dieci giorni prima del matrimonio, senza dimenticare di prenotare cari maschietti! Alcuni consigliano addirittura di festeggiare una settimana prima e di organizzare diversamente.

Alla fine, è molto soggettivo, alcuni lo fanno una o due settimane prima, altri un mese ed altri ancora anche due giorni prima. La serie di fattori da cui dipende è che molti pensano al tempo di cui ha bisogno la persona interessata per riprendersi prima del matrimonio o al contrario nel caso in cui gli interessi un festeggiamento continuo.

Addio al celibato: una guida agli errori da non fare in generale

Tante domande vengono poste in queste occasioni, sveleremo ogni segreto, dubbio e domande medie. Ad esempio, iniziamo con la prima domanda che si chiede sempre chi organizza questo evento: chi paga la festa? Le spese dovrebbero essere a carico dei partecipanti ad esclusione dello sposo, ovvio! Si tratta di una festa organizzata in suo onore. Pertanto, non deve partecipare ai costi.

Un’altra domanda che viene spesso posta è: quanto dura? La risposta potrebbe essere un giorno, una serata, un weekend. Dipende, dalle esigenze e dai desideri e interessi dello sposo, qualcuno lo conoscerà sicuramente bene!

La domanda più importante: quali sono le regole da seguire per forza? Scegliere il luogo giusto e gli addobbi sono parte integrante del tutto. Gli errori da non fare per non rovinare tutto? Elenchiamo i più comuni:

il fatto di non decidere idee gradite in base alla tipologia di esperienza da far vivere allo sposo;

non pensare all’elenco degli invitati;

non definire un budget per la festa in base al numero dei partecipanti.

Qual è la parola d’ordine per organizzarlo? Divertimento e originalità saranno il risultato della festa organizzata per lo sposo. Potrebbe essere scherzo? Oppure un viaggio speciale e diverso dal solito? Una notta da leoni? Magari un addio al celibato hot: il sogno di ogni uomo! Più raramente si tratterà di andare a teatro o di guardare serie tv. Ecco scoperto in quale giorno e dove si festeggia l’addio al celibato. Ora tocca a te!