Molti affermano che guardando semplicemente le mani è possibile capire molto di una persona. Infatti, se ad esempio abbiamo molti calli e la nostra pelle è rovinata, potrebbe voler dire che svolgiamo un lavoro manuale.

Come valorizziamo i nostri occhi e lo sguardo, però, dovremmo anche farlo con le nostre dita. Anche se non richiamano spesso l’attenzione, come il viso, questo non vuol dire che dobbiamo trascurare mani e unghia. In fondo, basterebbero delle semplici mosse per evitare screpolature ed averle curate sempre.

Prima di tutto è fondamentale detergerle e pulirle nel modo corretto, per non accumulare sporcizie e batteri, usando prodotti più naturali possibili. Poi è importante idratarle con creme adatte alla nostra pelle e proteggerle al meglio in questi mesi più freddi. Quindi se usciamo e le temperature sono particolarmente basse, usiamo dei guanti caldi in lana.

Anche quando sbrighiamo le faccende di casa ed entriamo in contatto con detersivi, indossiamo dei guanti protettivi. Poi, almeno una volta a settimana, facciamo una manicure, che renda le nostre mani più belle che mai.

Lo smalto natalizio alla moda e seducente perfetto anche per chi ha le unghie corte

Oltre ad eliminare cuticole, teniamo in ordine con un tocco di stile le nostre unghie, per risultare sempre eleganti. Scegliamo uno smalto in linea con la nostra personalità e stendiamolo con cura per non sbavare i bordi. L’effetto su chi ha delle dita affusolate è sicuramente molto chic, ma se non fosse così, non dobbiamo rinunciare a valorizzare le nostre mani.

Se per le feste vogliamo sfoggiarle e decorarle a tema, ecco lo smalto natalizio alla moda e seducente perfetto anche per chi ha le unghie corte.

Il colore di grande effetto è sicuramente il rosa cipria, ma che sia particolarmente lucido, con l’applicazione del gel. Per donare ancora più stile, adottiamo la tecnica degli anni ’40 chiamata “half moon”, che consiste nel disegnare una mezzaluna alla base dell’unghia. Per realizzarlo in casa, usiamo per la mezza luna un colore brillante, come l’oro o l’argento, da accoppiare alla nuance cipria. Dopo aver steso il colore brillante su tutta l’unghia, utilizziamo degli occhielli salva buchi per dare la forma alla base e stendere l‘altro smalto.

Forma e colore

Per allungare le dita, e l’unghia, meglio optare per una forma a punta o ovale, evitando assolutamente il taglio squadrato.

Mentre, per quanto riguarda la scelta del colore, se non vogliamo colori pastello, usiamo quelli scuri, o il rosso, ma sempre nella versione brillante, metallizzata, perlata e mai opaca. Anche le tinte sgargianti e allegre sono assolutamente consigliate, impreziosite da tocchi di luce e glossy.