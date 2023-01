Lo sapevi che un ortaggio può diventare un delizioso snack pomeridiano? Ecco quale

Sei stanca/o di cucinare le verdure sempre al vapore? Ecco due ricette semplici, particolari e soprattutto veloci.

Il cavolo nero è un alimento molto buono da utilizzare in cucina. Oltre al suo sapore molto caratteristico, presenta anche tantissimi benefici per la salute. Proprio per questo motivo oggi andiamo a vedere alcune ricette particolari e gustose ma anche semplicissime da riprodurre. Il primo piatto che andiamo a vedere è un contorno. I contorni sono essenziali a tavola, soprattutto durante la dieta per unirli accanto ad una bella fettina di carne o un po’ di pesce fresco.

Ingredienti contorno con cavolo nero

Per realizzare questo piatto ci serviranno:

400 g di cavolo nero;

1 spicchio d’aglio;

1 peperoncino;

50 g di speck a striscioline;

b. di sale, olio.

Lo sapevi che un ortaggio può diventare un delizioso spuntino?

Una volta che abbiamo racimolato tutti i nostri ingredienti, siamo pronti per procedere con la ricetta. La prima cosa da fare sarà quella di pulire il cavolo nero. Dunque andiamo a riempire una ciotola di acqua e bicarbonato. Volendo possiamo anche lavarla semplicemente con acqua corrente. Una volta che sarà ben pulita è pronta per essere cucinata. Serviamoci di una padella antiaderente. Qui mettiamo un giro d’olio e lo spicchio d’aglio. Non appena inizierà a dorarsi, buttiamo dentro il cavolo nero, tagliato precedentemente a strisce. Un’altra alternativa è quella di lessare il cavolo prima di metterlo in cottura. In quel caso, quindi, mettiamo il cavolo in una pentola con acqua e quando risulterà morbido lo cacciamo fuori.

Come guarnire il contorno di cavolo nero

Lo sapevi che un ortaggio può diventare uno squisito snack in pochissimo tempo? Detto ciò possiamo continuare con la preparazione. Nella padella mettiamo anche il peperoncino e soprattutto lo speck. Quest’ultimo darà ancora più sapore al nostro piatto. Tant’è vero che basterà solo mettere una punta di sale. Lo speck come salume è molto saporito, quindi meglio non esagerare troppo con la quantità di sale. Aggiungiamo il cavolo. Quando sarà pronto, mettiamo in un piatto e serviamo. Un contorno di verdure diverso, che può essere accompagnato anche con un po’ di pane e formaggio fresco.

Chips deliziose

Lo sapevi che un ortaggio può diventare anche un’idea spuntino? Infatti potremmo creare questa ricetta. È perfetta da consumare come snack al posto delle classiche patatine piene di sale o qualche altro cibo ricco di grassi. In questo caso gli ingredienti che ci servono sono:

cavolo nero;

6 cucchiai di olio;

10 g di semi a scelta;

q.b. sale e pepe.

Una volta che abbiamo lavato le foglie di cavolo nero, le disponiamo su una teglia con carta da forno. In una ciotola invece andiamo a creare il mix di olio e semi. Aggiungiamo anche il sale e il pepe nero. Volendo possiamo aggiungere anche un po’ di paprika oppure peperoncino. Prendiamo un cucchiaio e versiamo a cascata sul cavolo, facendo attenzione a bagnare bene tutte le foglie. Una volta fatto ciò possiamo mettere in forno a 180 gradi per un massimo di 10 minuti. Come possiamo vedere è una ricetta veramente veloce e che vale la pena provare.