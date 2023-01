2 ricette facili per preparare Mojito e Pina Colada in meno di 15 minuti e con pochi ingredienti

La preparazione dei cocktail non è solamente prerogativa dei bar. Si potrà provare a farli anche a casa senza particolare sforzo. Semplici e facili da preparare con pochissimi ingredienti

Per aperitivo o per cena i cocktail sono sempre il modo migliore per accompagnare le pietanze. Potranno essere scelti di diversi tipi e gusti a seconda delle proprie preferenze. Tra tutti, i migliori e più apprezzati sono il Mojito e la Pina Colada. Semplici da preparare e molto buoni saranno perfetti per accompagnare un aperitivo ma non solo.

Per prepararli proprio come se si fosse al bar sarà sufficiente un po’ di maestria. Per preparare un Mojito perfetto bastano pochissimi ingredienti, quasi tutti già presenti in casa. Stessa cosa si potrebbe dire per la Pina Colada. Oggi, dunque, si cercherà di capire come prepararli in casa per un aperitivo da fare invidia ai migliori bar.

2 ricette facili per preparare Mojito e Pina Colada

Per preparare un Mojito con i fiocchi bastano meno di 15 minuti. Procurarsi dei limoni verdi, della menta, dell’acqua gasata e dello zucchero di canna.

Ci sono due diverse versioni, una analcolica e una alcolica. Cominciamo a capire come preparare la prima, la maggior parte dei passaggi saranno uguali. Prendere i limoni e lavarli accuratamente sotto l’acqua, andranno spremuti, uno lasciato da parte e tagliato in diverse parti. Lavare anche la menta e continuare suddividendo il succo di limone in quattro o cinque bicchieri. Aggiungere poi lo zucchero di canna e la menta, che andranno schiacciate utilizzando un cucchiaio.

Saranno proprio le foglie di menta a donare al nostro cocktail il suo classico sapore e, soprattutto, profumo. Da ultimo aggiungere dell’acqua gasata e guarnire con le fettine di limone. Al posto del classico limone, poi, si potrà utilizzare anche il lime. Per la versione alcolica aggiungere del rum oltre all’acqua gasata.

Pina Colada

Il secondo cocktail che si andrà a scoprire è la Pina Colada, anche in questo caso semplicissimo da preparare. Proprio come per il Mojito sarà possibile prepararlo alcolico o analcolico a seconda dei gusti. Procurarsi dell’ananas a fette e come succo, oltre a questo avremo bisogno di latte di cocco e zucchero di canna in sciroppo.

Innanzitutto, mettere a frullare le fette di ananas insieme al latte di cocco, lo sciroppo di zucchero di canna e il succo di ananas. Frullare il tutto aggiungendo anche dei cubetti di ghiaccio.

Da provare anche con l’aggiunta di menta che, anche in questo caso, darà alla nostra preparazione un sapore e un profumo indescrivibili.

Per la versione alcolica, invece, aggiungere del rum bianco. Per un maggior sapore, poi, provare aggiungendo una stecca di vaniglia. Ecco, quindi, 2 ricette facili per preparare Mojito e Pina Colada in pochissimo tempo.