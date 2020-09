Siete amanti delle unghie perfette? Be’ allora questo dovete proprio saperlo. Ogni donna quando va dall’estetista si fa limare le unghie come preferisce. Ma in realtà in base alla forma della tua mano l’unghia può essere modellata in modo diverso. Perché magari l’unghia a punta non sta bene su una mano con le dita corte e così via. Ci sono moltissime tipologie di unghie, come moltissime tipologie di mani. Quindi, quando andate dall’estetista fatevi sempre consigliare dalla vostra manicurista che sicuramente ne sa molto di più. A volte però quando vi fate le unghie e state facendo la ricostruzione, le pellicine in eccesso vengono rimosse, ma non è del tutto necessario, quindi fateci attenzione. Infatti lo sai che non dovresti mai togliere le pellicine delle unghie? Ora vi spieghiamo il motivo.

Togli le cuticole ed ecco cosa succede

Il corpo umano è perfetto. E dovete sapere che ogni cosa è al posto giusto con una precisa funzione. Ma qual è quella delle cuticole? E lo sai che non dovresti mai togliere le pellicine delle unghie? Le cuticole servono a proteggere la matrice dell’unghia. Infatti se ci fate caso e osservate bene, le vostre unghie sono attaccate alla cuticola. Se andate dall’estetista e ve le rimuovono non è una cosa saggia. Perché in questo modo vi cresceranno ancora di più. Le cuticole si possono rimuovere solo se ce ne sono in eccesso. Allora si, sennò bisognerebbe procedere con un altro metodo.

Praticamente quello che bisogna fare è semplicemente spingerle indietro e tenerle idratate con delle creme oppure dell’olio nutriente. In questo modo le vostre cuticole saranno sempre perfette e attaccate alle vostre unghie. E soprattutto non dovrete rimuoverle, perché non ve ne cresceranno di più, ma solo quelle necessarie a proteggere la vostra unghia.

Approfondimento

Ma perché non riesco a smettere di mangiarmi le unghie? Ecco la risposta.