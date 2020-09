Mangiarsi le unghie è davvero un vizio spiacevole. E non è assolutamente bello da vedere. Né sulle nostre mani né per chi assiste in diretta al nostro mordicchiare. Per non contare poi il disagio di vedere sulle nostre dita delle unghie poco curate. Insomma, è necessario cercare di smettere finché si è in tempo. Sì, perché più si va avanti con l’età, più questo diventerà difficile! Intanto, se mangi le unghie, saranno sicuramente più deboli di quanto dovrebbero. In questo articolo, il team di ProiezionidiBorsa ti svela come renderle più forti. Ma intanto partiamo dalla base. Ti sarai chiesto almeno una volta nella vita “ma perché non riesco a smettere di mordermi le unghie?”, vero? Bene, la risposta arriva proprio dalla scienza.

Ecco perché è così difficile smettere di mordersi le unghie

A spiegarci cosa succede nel nostro cervello quando ci mordiamo le unghie, è una ricerca scientifica. Lo studio è stato condotto dall’Università di Montreal. I risultati poi, sono stati pubblicati sul Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. A detta dei ricercatori, ci possono essere due motivi principali che spingono le persone a compiere questo gesto. E sono due tipi di emozioni che non riusciamo a controllare. Anche perché, parliamoci chiaro, se riuscissimo a tenere sotto controllo ciò che ci spinge a farlo, smetteremmo subito! Nessuno vorrebbe avere questo vizio! Perciò, vediamo i risultati raggiunti dagli scienziati.

Perché non riesco a smettere?

A questa domanda, possiamo rispondere con due motivi principali. Il primo è che questo vizio è causato da un forte sentimento di ansia e stress. Questo ci porta inevitabilmente a doverci sfogare su qualcosa. E a quanto pare, come oggetto di sfogo abbiamo scelto le nostre povere unghie.

Il secondo motivo per cui le mangiamo, invece, è un irrefrenabile senso di perfezionismo. Il Dottor Kieron O’Connor, professore di psichiatria dell’Università di Montreal, lo spiega con molta chiarezza. La voglia incontrollabile di raggiungere i propri obiettivi, portava le persone a focalizzarsi in modo eccessivo su ciò che stavano facendo. E così, per staccare il cervello, era necessario porre l’attenzione su qualcos’altro. E, ancora una volta, questo qualcos’altro erano le unghie!

Perciò, quando ti accorgi di compiere questo gesto, cerca di pensare e riflettere. Chiediti “perché non riesco a smettere di mordermi le unghie? ” Prova a capire perché il nervosismo ti sta portando a morderti le unghie e fermati in tempo!