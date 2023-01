Dopo la prima settimana dell’anno, e in linea con le nostre previsioni annuali, abbiamo indicato una probabilità elevata che i mercati americani salissero per tutto il mese di gennaio. A fine mese, avremmo poi tirato ulteriormente le fila con il barometro di gennaio. Questo per andare a confermare ulteriormente la prospettiva che vuole il 2023 come anno della riscossa, e con un rendimento fra il 15 e il 20%. Cosa attendere questa settimana a Wall Street?

La statistica

Febbraio è atteso positivo per i mercati azionari internazionali. Il mese di gennaio assume una notevole importanza a livello statistico. Infatti il suo andamento è correlato con elevata probabilità a quello dell’intero anno.

Un nostro studio sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, ci fa affermare che:

se il gennaio del Dow Jones è stato positivo, con probabilità dell’83% l’anno dovrebbe chiudersi in positivo;

se invece è negativo la probabilità che sia negativo è del 57%.

Allo stato dei fatti, e ritenendo che il risultato del mese in corso non possa cambiare, ad oggi si aggiunge un ulteriore tassello al puzzle del 2023. Le probabilità che l’anno chiuda con un rendimento positivo sono elevate.

La seduta di contrattazione del 27 gennaio si è chiusa in rialzo a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.978,08

Nasdaq C.

11.621,71

S&P 500

4.070,56.

Gli oscillatori di lungo termine continuano a segnalare che nel mese di ottobre sia stato segnato probabilmente un bottom rilevante. Quelli di breve termine in tendenza rialzista, al momento non ravvisano pericoli elevati per far iniziare un ritracciamento superiore all’1%.

Cosa attendere questa settimana a Wall Street?

La settimana dovrebbe iniziare in forza, per poi lasciare spazio a qualche presa di beneficio fra martedì e mercoledì, al massimo giovedì mattina, per poi riprendere la strada del rialzo. Il 31 gennaio scadrà il primo setup annuale, e la chiusura della seduta di contrattazione potrebbe dare indicazioni per i prossimi giorni.

I nostri calcolatori indicano una probabilità del 25% che durante la settimana possa essere segnato un minimo inferiore a quello della scorsa settimana.

Ecco i livelli che fra lunedì e martedì manterranno il trend al rialzo:

Dow Jones

33.635

Nasdaq C.

11.341

S&P 500

4.013.

