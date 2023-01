Imposta questa temperatura sul climatizzatore: il segreto per risparmiare una barca di soldi quando lo usi!

Il climatizzatore è un’alternativa alla stufa o al termosifone in inverno. Molti lo usano anche in estate per raffreddare la casa e avere ristoro dall’afa tipica della stagione. È però uno degli elettrodomestici più dispendiosi in assoluto se non sai come usarlo. Ecco il segreto per risparmiare una barca di soldi di bolletta. Scoprilo!

Dopo il caro bollette molti sono diventati più attenti al consumo dei nostri elettrodomestici. Tra queste persone forse rientri anche tu. Se usi spesso il condizionatore probabilmente sai quanto sia dispendioso. Secondo il portale Luce-gas.it rappresenterebbe addirittura il 16% della spesa tra gli elettrodomestici. Occuperebbe dunque il podio di quelli più costosi, preceduto solo dalla cucina, che costituirebbe invece il 24% dei consumi elettrici. Tuttavia, è possibile risparmiare circa 88 € l’anno (Altroconsumo) con alcuni semplici accorgimenti di cui d’ora in poi non farai più a meno.

Imposta questa temperatura sul climatizzatore: risparmi fino a 88 euro l’anno seguendo i consigli che ti daremo

Quando usi quest’elettrodomestico non dovresti mai impostare una temperatura superiore o inferiore di 6 gradi rispetto a quella dell’ambiente esterno.

Se segui questa dritta facilissima il costo della tua bolletta non lieviterà più, specialmente se usi molto spesso il climatizzatore. Quello appena esplicato non è però l’unico consiglio che ti vogliamo dare se hai intenzione di risparmiare sulla bolletta.

Usa la modalità deumidificatore

Specialmente se in estate c’è troppa afa o in inverno troppa umidità ti consigliamo di ricorrere alla modalità deumidificatore, impostandola tramite l’apposito telecomando.

Attivalo solo nelle stanze in cui ti trovi ed evita gli sprechi

È semplice buonsenso, spesso sottovalutato. Non ha senso attivare il climatizzatore in una stanza in cui non ti trovi al momento. Meglio farlo solo quando hai intenzione di starci a lungo e assicurandoti che porte e finestre siano chiuse. In questo modo ridurrai i costi della bolletta e l’impatto ambientale.

Ricorda di fare la manutenzione periodica del climatizzatore

Come tutti gli elettrodomestici il climatizzatore ha bisogno di manutenzioni periodiche. Così ti assicurerai che svolga efficientemente il suo ruolo. Specialmente se lo usi spesso ti consigliamo di pulirne regolarmente i filtri. In questi ultimi si annidano polvere e acari. Quindi non è solamente una questione di risparmio, ma anche di igiene. Almeno una volta all’anno, fai controllare gas e tubazioni da un professionista.

Bonus: in estate usa tende e persiane di colore chiaro

Con questa semplice dritta puoi ridurre fino al 77% l’aumento di calore nella tua casa. In questo modo il condizionatore svolgerà meglio il suo compito.

Quindi, imposta questa temperatura sul climatizzatore ma segui anche tutti gli altri consigli che ti abbiamo dato e risparmierai molto sulla bolletta della luce nonostante il caro.

