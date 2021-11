Spesso non ce ne accorgiamo, ma le specie di insetti che girano indisturbatamente per le nostre case possono essere davvero moltissime. Talvolta questo può rappresentare un potenziale pericolo per la salute in quanto alcuni insetti trasportano agenti patogeni e batteri, come le blatte.

In altri casi, gli insetti potrebbero attaccare l’uomo con morsi e punture come questo insetto potenzialmente nocivo per l’uomo di cui non tutti sono a conoscenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dato che talvolta gli insetti possono diventare un grosso problema in ogni stagione, quello che proporremo è un eccellente rimedio naturale efficace contro moltissimi di essi.

Ecco come potremmo allontanare velocemente qualsiasi insetto da casa con questo prezioso segreto poco noto

L’olio di Neem è un antiparassitario proveniente dalle zone tra India e Birmania, ed è ampiamente impiegato nell’agricoltura biologica. Quest’olio, definito anche “farmacia del villaggio”, si rivela un fenomenale deterrente all’ingresso di insetti in casa grazie all’azadiractina, principio attivo di cui è ricco. Risulterebbe inoltre innocuo per l’uomo e per gli animali ed è perfetto per la cura delle piante in quanto non le danneggia né uccide gli insetti benefici come api e coccinelle.

Ma vediamo come utilizzarlo e perché ci garantirà una casa libera dagli insetti.

Sbarramento all’ingresso

Ora, se è vero che alcuni posti difficili da immaginare possono essere il covo ideale di alcuni insetti, questi entrano in casa principalmente da porte e finestre. Ecco come potremmo allontanare velocemente qualsiasi insetto da casa con questo prezioso segreto poco noto.

Quello che dovremo fare è passare con olio puro o diluito con acqua sugli infissi di casa. Il forte odore pungente, che ricorda quello dell’aglio, scoraggerà gli insetti ad entrare in casa nauseandoli, creando una barriera odorosa all’entrata. Stessa operazione dovrà essere eseguita sugli scuri delle finestre nebulizzandovi dell’olio di Neem una volta ogni 2 settimane. Questo è un ottimo metodo per tenere lontani attacchi di scarafaggi, blatte e ragni.

Oltre l’aspirapolvere

Per chi teme di avere casa infestata dagli acari, l’olio di Neem potrebbe essere la soluzione giusta. Questo ha infatti il potere di eliminare efficacemente gli acari della polvere che possono annidarsi su moltissime superfici domestiche. Per contrastare il fenomeno, dovremo nebulizzare qualche goccia di olio puro insieme a dell’acqua su divani e cuscini. Allo stesso modo, possiamo fare la stessa cosa sui materassi per eliminare ulteriori acari e difenderci dalle cimici da letto.

Trascorsa mezz’ora, passeremo con un’aspirapolvere sulle zone sanificate per aspirare gli insetti ormai deceduti.

Utile contro zecche e tarme

Inoltre, questo prodigioso olio naturale potrebbe essere impiegato nel trattamento anti zecche sugli animali domestici, anche se sarà necessario il parare di un veterinario.

Infine l’olio è utile ad eliminare le fastidiosissime tarme che attentano all’integrità dei nostri maglioni e risulta un buon trattamento contro tarli del legno.

Approfondimento

Pochi conoscono il magico sacchetto che elimina i piccioni all’istante da tetto e terrazzo